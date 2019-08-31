В Днепре испытали ступень космической ракеты Циклон-4: видео

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23 августа прошел первый цикл испытаний

30 августа в Днепре прошел второй цикл плановых огневых испытаний третьей ступени ракеты-носители среднего класса "Циклон-4". Видео испытаний было опубликовано на YouTube-канале Yuzhnoye SDO

Испытания прошли успешно, все пять включений двигателя прошли в штатном режиме, что подтверждает возможность выведения при помощи "Циклон-4" полезного груза на орбиту. 

Целью этих огневых стендовых испытаний стала техническая проверка работоспособности пневмогидравлической системы подачи топлива в двигатель, системы управления вектором тяги и жидкостной реактивной системы, работы непосредственно двигателя. 

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Теги: космос, ракета, южное, южмаш, циклон 4
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