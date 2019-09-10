Китай испытал "карманный" космический двигатель на жидком металле

Ионный двигатель (фото — пресс-служба NASA)

В Китае создан и уже испытан в космосе ионный двигатель "карманного размера" весом 300 г. Благодаря такой технологии тамошние инженеры хотят продлить функционирование на орбите малых космических аппаратов, пишет китайская газета China Daily.

Двигатель собрали в пекинском институте №206 под руководством Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), и запустили его с демонстрационным аппаратом в космос в первой половине 2019 года.

По данным издания, этот конкретный двигатель работает на ионах жидких металлов (как правило, для этих целей используется ртуть, индий или цезий).

Помимо Китая, пока только США провели летные испытания такой технологии. Однако, ионные двигатели на газах используют еще со времен раннего расцвета космонавтики в СССР и США.

В КНР хотят использовать ионные двигатели на спутниках, которые отработали свое, и либо сводить их с орбиты для сгорания в атмосфере, чтобы не мусорить в околоземном пространстве, либо поднимать выше на "орбиты захоронения".

Ионный двигатель - тип электрического ракетного двигателя, принцип работы которого основан на создании тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле. У таких двигателей высокий удельный импульс. Достоинство - малый расход топлива и продолжительное время функционирования (даже несколько лет), недостатки - ничтожная по сравнению с химическими двигателями тяга, сложная конструкция. Обычно используют для управления ориентацией и положением на орбите спутников и небольших зондов.