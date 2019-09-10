Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Китай испытал "карманный" космический двигатель на жидком металле

Китай испытал "карманный" космический двигатель на жидком металле - Фото
Ионный двигатель (фото — пресс-служба NASA)
10.09.2019, 09:13

В таком двигателе ионы "топлива" разгоняются в электростатическом поле и тем самым создают реактивную тягу, пускай и ничтожную

В Китае создан и уже испытан в космосе ионный двигатель "карманного размера" весом 300 г. Благодаря такой технологии тамошние инженеры хотят продлить функционирование на орбите малых космических аппаратов, пишет китайская газета China Daily.

Двигатель собрали в пекинском институте №206 под руководством Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), и запустили его с демонстрационным аппаратом в космос в первой половине 2019 года.

По данным издания, этот конкретный двигатель работает на ионах жидких металлов (как правило, для этих целей используется ртуть, индий или цезий).

Помимо Китая, пока только США провели летные испытания такой технологии. Однако, ионные двигатели на газах используют еще со времен раннего расцвета космонавтики в СССР и США.

В КНР хотят использовать ионные двигатели на спутниках, которые отработали свое, и либо сводить их с орбиты для сгорания в атмосфере, чтобы не мусорить в околоземном пространстве, либо поднимать выше на "орбиты захоронения".

Ионный двигатель - тип электрического ракетного двигателя, принцип работы которого основан на создании тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле. У таких двигателей высокий удельный импульс. Достоинство - малый расход топлива и продолжительное время функционирования (даже несколько лет), недостатки - ничтожная по сравнению с химическими двигателями тяга, сложная конструкция. Обычно используют для управления ориентацией и положением на орбите спутников и небольших зондов.
Напишите нам
космос ионный двигатель
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 