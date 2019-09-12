Ученые заметили "трехразовое горячее питание" черной дыры: видео

Каждые девять часов сверхмассивная черная дыра (СмЧД) в центре галактики GSN 069 поглощает порцию материи весом, как четыре Луны: рентгеновское излучение от газового диска вокруг нее при этом многократно усиливается. Об этом феномене пишут в NASA и ESA.

"Есть мнение, что вредно пропускать прием пищи. По-видимому, СмЧД в центре галактики за миллионы световых лет тоже в курсе", - иронизируют в NASA.

Во время вспышек мощность рентгеновского излучения становится примерно в 20 раз сильнее, чем в спокойное время. Температура газа, падающего в сторону черной дыры, также поднимается с примерно одного 1 млн градусов по Фаренгейту в тихий период до примерно 2,5 млн во время вспышек.

Смотрите фото: Впервые в истории удалось заглянуть в центр Галактики

Астрономы полагают, что источник рентгеновского излучения - звезда, которую черная дыра частично или полностью разорвала и теперь медленно "поедает" ошметки.

"Это дает нам уникальную возможность наблюдать поток материи в СмЧД, многократно ускоряющийся и замедляющийся", - пишут ученые.

Они и раньше замечали периодические вспышки в районе черных дыр массой до 10 масс Солнца, но никогда прежде такое поведение не обнаруживалось в СмЧД: "Такое поведение настолько беспрецедентно, что нам пришлось придумать новое выражение для его описания: "квазипериодические рентгеновские вспышки".

Смотрите видео: В космосе разглядели чудовищный гравитационный волчок

Потребление газа от разрушенной звезды СмЧД наблюдалось и ранее, но никогда не сопровождалось повторяющимися рентгеновскими вспышками. Авторы предполагают, что есть два возможных объяснения.

Одно из них заключается в том, что количество энергии в газовом диске накапливается до тех пор, пока не становится нестабильным, и вещество быстро не упадет в черную дыру, производя взрывы. Затем цикл повторяется. Другое состоит в том, что существует взаимодействие между диском и вторичным телом, вращающимся вокруг черной дыры: возможно, это остаток частично разрушенной звезды.

СмЧД обычно больше, чем GSN 069, с массами в миллионы и даже миллиарды Солнц. Чем больше черная дыра, тем медленнее будет колебание ее яркости, поэтому вместо того, чтобы вспыхивать каждые 9 ч, они делают это каждые несколько месяцев или лет. Это, вероятно, объясняет, почему квазипериодические вспышки никогда не встречались раньше.

10 апреля 2019 года ученым впервые показали "фото" черной дыры - сверхмассивного коллапсара в галактике Messier 87, находящейся в скоплении Девы.

Смотрите видео: Черная дыра в центре нашей Галактики внезапно полыхнула