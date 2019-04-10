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10.04.2019, 16:42

Чемпион вселенной: ученые впервые засняли черную дыру - фото

Чемпион вселенной: ученые впервые засняли черную дыру - фото - Фото
Фото: eventhorizontelescope.org

Чтобы сделать фотографию, потребовалась сеть из восьми телескопов, установленных на разных континентах

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Европейским ученым впервые удалось сделать фотографию черной дыры - сверхмассивного коллапсара в галактике Messier 87, находящейся в скоплении Девы. Об этом сообщает BBC.

Расстояние до этой черной дыры - около 50 млн световых лет, или почти 500 трлн километров. Чтобы ее сфотографировать, потребовалась сеть из восьми телескопов, установленных на разных континентах.

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"То, что мы видим на снимке - больше по размеру, чем вся Солнечная система, - пояснил BBC профессор Университета Неймгена в Нидерландах Хейно Фальке. - Масса этой черной дыры превышает солнечную в 6,5 млн раз. Это одна из самых массивных черных дыр, которые в принципе могут существовать. Абсолютный монстр, чемпион вселенной в сверхтяжелом весе".

До сегодняшнего дня все представления человечества о черных дырах были исключительно теоретическими, а их существование было лишь очень убедительной: научной гипотезой.

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Теги: космос, телескоп, черная дыра
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