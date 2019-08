Черная дыра в центре нашей Галактики внезапно полыхнула: видео

Около сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Галактики в конце мая была зафиксирована вспышка с чудовищными энергетическими показателями: это произошло либо из-за того, что центральный объект разорвал на части звезду S0-2, либо вырвал и поглотил ее часть, либо на него "упало" некоторое количество вращающего вокруг газа из облака S2. Об этом первым заявил в Twitter астроном Фил Плейт.

Свечение было вдвое ярче любого, замеченного ранее, и это происшествие не вписывалось в модель поведения "спокойной" черной дыры.

Стрелец А* - мощный источник излучения в центре Млечного Пути; его массу оценивают примерно в 4 млн солнечных. Предполагается, что это сверхмассивная черная дыра в 26 000 световых лет от нас. Рядом с ней находятся десятки звезд, обращающихся вокруг по аномальным из-за сильнейшей гравитации траекториям, и несколько крупных облаков пыли/газа.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV