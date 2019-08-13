Черная дыра в центре нашей Галактики внезапно полыхнула: видео

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Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики, как было принято считать, находится в состоянии "спячки". Но это, как выяснилось, не так.

Около сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Галактики в конце мая была зафиксирована вспышка с чудовищными энергетическими показателями: это произошло либо из-за того, что центральный объект разорвал на части звезду S0-2, либо вырвал и поглотил ее часть, либо на него "упало" некоторое количество вращающего вокруг газа из облака S2. Об этом первым заявил в Twitter астроном Фил Плейт.

Свечение было вдвое ярче любого, замеченного ранее, и это происшествие не вписывалось в модель поведения "спокойной" черной дыры.

Стрелец А* - мощный источник излучения в центре Млечного Пути; его массу оценивают примерно в 4 млн солнечных. Предполагается, что это сверхмассивная черная дыра в 26 000 световых лет от нас. Рядом с ней находятся десятки звезд, обращающихся вокруг по аномальным из-за сильнейшей гравитации траекториям, и несколько крупных облаков пыли/газа.

S0-2 сближалась с Sgr A* в прошлом году, газовое облако - пять лет назад. Пока никто точно не знает, почему произошла (если произошла) такая замедленная реакция центра на сближение с этими (если это из-за них) объектами. Расстояние от S0-2 при ее максимальном сближении до горизонта событий Sgr A* оценивается всего в 18 млрд км: примерно столько от Зесли до зонда Voyager-2.

Ученые полагают, что примерно 2 млн лет назад аналогичное событие, связанное с Sgr A*, было настолько мощным, что свечение сотни тысяч лет было заметно на Земле, как полная Луна, - даже несмотря на то, что центр Галактики скрыт от нас облаками пыли и газа.

10 апреля 2019 года ученым впервые показали "фото" черной дыры - сверхмассивного коллапсара в галактике Messier 87, находящейся в скоплении Девы.

Смотрите видео: В космосе разглядели чудовищный гравитационный волчок

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Теги: космос, астрономия, черная дыра, Sgr A*
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