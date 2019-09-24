400 трлн тонн на кубометр. Найдены сверхплотные кварковые планеты

Иллюстрация: NASA

Группа ученых Нанкинского университета под руководством Цзюнь Гэн уверена, что около некоторых звезд на невозможном для обычных планет минимальном расстоянии могут вращаться кварковые планеты: уже есть четыре кандидата в такие объекты. Исследование опубликовано в научных архивах arXiv.org.

Нейтронные звезды, в том числе пульсары, - это сверхплотно "упакованные" останки выгоревших звезд, чьи ядра после взрыва сверхновой коллапсируют в сферу габаритами всего пару-тройку десятков километров гигантской плотностью (вещество больше не представляет собой совокупность атомов: электроны и протоны "сливаются", образуя нейтронный суп).

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По мнению китайцев, помимо таких звезд, могут быть еще меньшие объекты, плотность которых еще выше, поскольку состоят они не из нейтронов, а из субатомных частиц - странных кварков. Плотность странной материи должна быть на уровне примерно 400 млн тонн на кубический сантиметр.

Планета с такой плотностью может находиться рядом со светилом (звездой или пульсаром) и не распадаться под действием чудовищных приливных сил.

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Из нескольких сотен ближайших и уже известных нам экзопланет на орбитах пульсаров или белых карликов Гэн с коллегами нашли четыре объекта (XTE J1807b, XTE J1751b, PSR 0636 b и PSR J1807b), которые находятся на расстояниях гораздо менее 500-600 тысяч км от звезды: их "год" длится не дольше 1,5 земных часа.

Выяснить, на самом ли деле эти планеты состоят из кваркового супа, поможет будущий гравитационный телескоп LISA, который сумеет отследить гравитационные волны от них. Его запуск на орбиту планируется в 2030-х.

Есть шесть видов кварков: нижний, верхний, истинный, странный, очарованный и прелестный.

Существование странных кварков подтверждено экспериментально на ускорителях.

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