Словно пушечное ядро: найдена аномальная нейтронная звезда - фото

Астрономы обнаружили пульсар, который летит сквозь окружающее его пространство на скорости около 4 млн км/ч. С такой скоростью расстояние между Землей и Луной можно преодолеть всего за шесть минут, сравнили в Аэрокосмическом управлении США.

Также это в пять раз быстрее, чем скорость "обычного" пульсара, и быстрее, чем 99% подобных ранее обнаруженных объектов.

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Открытие сделали при помощи космического гамма-телескопа Fermi и американской радиоастрономической обсерватории им. Карла Янского.

Пульсары - это сверхплотные вращающиеся нейтронные звезды с сильнейшим магнитным полем, оставшиеся после коллапса и взрыва массивных звезд. Источник радио-, оптического, рентгеновского и/или гамма-излучений, которые доходят до Землю в виде периодических всплесков.

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Этот конкретный пульсар, который находится на расстоянии около 6500 световых лет от нас в созвездии Кассиопеи, получил название PSR J0002+6216. Он вращается со скоростью 8,7 раз в секунду.

Астрономы выяснили, что пульсар находится в 53 световых годах от центра "оболочки" остатков сверхновой CBT 1.

Его быстрое движение через межзвездный газ приводит к ударным волнам, следствием которых является узкий радиоизлучающий "хвост" магнитной энергии и ускоренных частиц длинной в 13 световых лет. Он четко указывает на "распухающие" останки относительно недавнего (около 10 000 лет назад) взрыва сверхновой - в центр CTB 1.

Как пишут в NASA, примерно через 5000 лет после взрыва пульсар вылетел за оболочку сверхновой, словно пушечное ядро.

Пульсар летит по диагонали из центра сферы влево вниз (нажмите, чтобы открыть огромный оригинал фото):

Ученые пока достоверно не знают, как так получилось, что взрыв придал нейтронной звезде такую высокую скорость.

PSR J0002+6216 открыли в 2017 году благодаря использованию распределенной по многим компьютерам любителей астрономии программы проекта Einstein@Home, призванного проверить гипотезу Эйнштейна о существовании гравитационных волн.

Установленная на компьютере программа использует какую-то долю мощности системы для анализа данных от различных телескопов: это немало помогает ученым в проверке огромных массивов информации. Einstein@Home есть на десятках тысяч ПК. Благодаря проекту открыты уже 23 гамма-пульсара.

Сигналы от пульсаров можно использовать как эталоны времени и ориентиры для спутников.

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