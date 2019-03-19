20 млрд световых лет: найден второй в истории "крест Эйнштейна"

Фото: сайт Канарского института астрофизики

Астрономы Канарского института астрофизики во второй раз в истории науки получили снимок "креста Эйнштейна" - гравитационно линзированное изображение экстремально далекой галактики, которая располагается по оси зрения за массивной более близкой галактикой. Фото сделал орбитальный телескоп Hubble, его анализ провели в институте, пишет Phys.org.

Эффект гравитационной линзы такого типа образует учетверенное изображение: удаленный объект виден вокруг центральной галактики-линзы, как четыре объекта.

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Природная линза (до нее 7 млрд световых лет) в пять раз увеличила яркость галактики, расположенной в 20 млрд световых лет от нас.

Благодаря этому ученые смогли выяснить, что в этом скоплении продолжают формироваться звезды - то есть, оно еще молодое. Точнее, было таким 20 млрд лет назад.

"Крест Эйнштейна" получил номер в каталоге J2211-0350:

Фото: Канарский институт астрофизики

Чтобы проверить все до конца, так как четыре точки света в форме креста вокруг галактики могут и не быть явлением гравитационного линзирования, были проведены дополнительные исследования при помощи наземного телескопа Gran Telescopio Canarias. Первоначальные выводы подтвердились.

Чаще всего расположенная "неподалеку" от нас галактика-линза искажает свет от находящейся прямо - и далеко - за ней другой галактики таким образом, что последняя видна в виде объекта с ярким центром и дугами/кольцами вокруг. Тогда это "кольца Эйнштейна".

Это явление предсказано теорией относительности, сформулированной Альбертом Эйнштейном, и является следствием отклонения света от удаленного источника из-за гравитации от массивного объекта недалеко от наблюдателя.

Первый "крест Эйнштейна" - это изображение квазара Q2237+030 (в 8 млрд световых лет от нас), который располагается за галактикой ZW 2237+030 (400 млн св. лет).

В 1992 году ученые Канарского института астрофизики открыли первую черную дыру в Галактике.