Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.03.2019, 10:44

20 млрд световых лет: найден второй в истории "крест Эйнштейна"

20 млрд световых лет: найден второй в истории "крест Эйнштейна" - Фото
Фото: сайт Канарского института астрофизики

Эффект космической гравитационной линзы позволил астрономам разглядеть галактику, которая удалена от нас на впечатляющие 20 млрд световых лет

Реклама
Реклама

Астрономы Канарского института астрофизики во второй раз в истории науки получили снимок "креста Эйнштейна" - гравитационно линзированное изображение экстремально далекой галактики, которая располагается по оси зрения за массивной более близкой галактикой. Фото сделал орбитальный телескоп Hubble, его анализ провели в институте, пишет Phys.org.

Эффект гравитационной линзы такого типа образует учетверенное изображение: удаленный объект виден вокруг центральной галактики-линзы, как четыре объекта.

Реклама

Смотрите также: Что происходит у массивной черной дыры в центре Галактики: видео

Природная линза (до нее 7 млрд световых лет) в пять раз увеличила яркость галактики, расположенной в 20 млрд световых лет от нас.

Благодаря этому ученые смогли выяснить, что в этом скоплении продолжают формироваться звезды - то есть, оно еще молодое. Точнее, было таким 20 млрд лет назад.

"Крест Эйнштейна" получил номер в каталоге J2211-0350:

Фото: Канарский институт астрофизики

Чтобы проверить все до конца, так как четыре точки света в форме креста вокруг галактики могут и не быть явлением гравитационного линзирования, были проведены дополнительные исследования при помощи наземного телескопа Gran Telescopio Canarias. Первоначальные выводы подтвердились.

Чаще всего расположенная "неподалеку" от нас галактика-линза искажает свет от находящейся прямо - и далеко - за ней другой галактики таким образом, что последняя видна в виде объекта с ярким центром и дугами/кольцами вокруг. Тогда это "кольца Эйнштейна".

Это явление предсказано теорией относительности, сформулированной Альбертом Эйнштейном, и является следствием отклонения света от удаленного источника из-за гравитации от массивного объекта недалеко от наблюдателя.

Первый "крест Эйнштейна" - это изображение квазара Q2237+030 (в 8 млрд световых лет от нас), который располагается за галактикой ZW 2237+030 (400 млн св. лет).

В 1992 году ученые Канарского института астрофизики открыли первую черную дыру в Галактике.

Отправить:
Распечатать:
Теги: космос, галактика, открытие, альберт эйнштейн, линза, гравитация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 