NASA показало визуализацию искривленного мира черной дыры: видео

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"Такие симуляции помогают визуализировать, что имел в виду Эйнштейн, говоря, что гравитация искажает ткань пространства-времени", - объяснили в NASA

Аэрокосмическое управление США показало визуализацию черной дыры, по которой наглядно видно, как гравитация этого космического объекта искажает то, что мы видим, "словно в карнавальном зеркале". Визуализация моделирует "внешний вид" черной дыры с тонким разогретым аккреционным диском от падающего к ней вещества.

Чудовищная гравитация черной дыры искажает свет, испускаемый различными областями диска, из-за чего получается деформированный вид объекта и его окружения.

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Около горизонта событий газ вращается со скоростью, близкой к скорости света, тогда как внешние области диска вращаются немного медленнее. Из-за этой разницы видно светлые и темные полосы.

Если смотреть сбоку, диск слева выглядит ярче, чем справа. Светящийся газ на левой стороне диска движется к нам так быстро, что эффекты относительности Эйнштейна придают ему яркость; с правой же стороны происходит обратное: удаляющийся от нас газ становится немного тусклее. Эта асимметрия исчезает, если смотреть на диск фронтально.

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Около самой черной дыры гравитация становится настолько сильной, что можно видеть нижнюю сторону диска как яркое кольцо света, которое словно очерчивает черную дыру. Это так называемое фотонное кольцо состоит из множества колец, которые постепенно становятся все слабее и тоньше - от света, который облетел черную дыру два, три или даже больше раз, прежде чем ускользнуть и достичь глаза.

Поскольку черная дыра, смоделированная в этой визуализации, сферическая, фотонное кольцо выглядит почти круглым и идентичным с любого угла обзора. Внутри него - тень черной дыры: область примерно вдвое больше горизонта событий, точки невозврата для всего, включая лучи света.

А вот еще одна визуализация черной дыры, которую сделал 3D-аниматор Михаэль Библь из Нюрнбернга:

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Публикация от Michael José Biebl (@beachmobjellies)

  • 10 апреля 2019 года ученым впервые показали "фото" черной дыры - сверхмассивного коллапсара в галактике Messier 87, находящейся в скоплении Девы.
  • Лучшая визуализация черной дыры показана в х/ф "Интерстеллар".

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Теги: nasa, космос, черная дыра, визуализация
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