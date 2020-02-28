Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Астрономы увидели самый мощный взрыв во Вселенной: уступает лишь Большому взрыву

Астрономы увидели самый мощный взрыв во Вселенной: уступает лишь Большому взрыву - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
28.02.2020, 07:38

Предыдущий взрыв-рекордсмен в галактическом скоплении MS 0735+74, как утверждают авторы исследования, в пять раз менее мощный, чем обнаруженный сейчас

Астрономы зафиксировали последствия самого мощного известного науке взрыва в космосе, который уступает по высвободившейся энергии лишь Большому взрыву, в результате которого появилась известная нам Вселенная. Ученые пишут в The Astrophysical Journal, что взрыв спровоцирован сверхмассивной черной дырой в З90 млн cвeтoвыx лeт от нас в галактическом кластере Змееносца.

Эксперты заявили, что его энергия была впятеро бoльшe, чeм зaфикcиpoвaно в пpeдыдущeм peкopдe. При этом взрыв не был одномоментным, уточняют астрофизики: он, скорее, походил на медленное извержение/горение в течение сотен миллионов лет.

Читайте также: Найдена ультрамассивная галактика: она мертвая, почему - не знают

"Мы уже видели вспышки в центрах галактик, но эта реально чудовищная. И мы не знаем, почему она такая", – честно призналась одна из авторов публикации.

Нажмите, чтобы открыть оригинал фото (51 Мб):

Группа ученых предположила, что событие вызвано активным ядром галактики (active galactic nucleus, AGN), которая проходит высокоэнергетическую фазу. Когда произошла вспышка, она прорвала дыру беспрецедентного масштаба в окружающей плазме. Для создания такой полости потребовалось около 5×1054 джоулей. Для сравнения: суммарное энергопотребление человечества - примерно 6×1020 джоулей.

Большой взрыв - это общепринятая космологическая модель развития Вселенной, точка начала ее расширения примерно 13,799±0,021 млрд лет назад. До него Вселенная якобы была в состоянии сингулярности с температурой ~1032 К и плотностью около 1093 г/см³.

"В некотором смысле этот взрыв похож на то, как произошло извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980-м, когда была оторвана вершина горы, - говорит руководитель исследования Симона Джацинтуччи из военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне. - Ключевое отличие в том, что в "кратер" тут можно было бы вместить 15 галактик Млечный Путь".

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
взрыв космос астрономия черная дыра
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 