Астрономы увидели самый мощный взрыв во Вселенной: уступает лишь Большому взрыву

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Астрономы зафиксировали последствия самого мощного известного науке взрыва в космосе, который уступает по высвободившейся энергии лишь Большому взрыву, в результате которого появилась известная нам Вселенная. Ученые пишут в The Astrophysical Journal, что взрыв спровоцирован сверхмассивной черной дырой в З90 млн cвeтoвыx лeт от нас в галактическом кластере Змееносца.

Эксперты заявили, что его энергия была впятеро бoльшe, чeм зaфикcиpoвaно в пpeдыдущeм peкopдe. При этом взрыв не был одномоментным, уточняют астрофизики: он, скорее, походил на медленное извержение/горение в течение сотен миллионов лет.

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"Мы уже видели вспышки в центрах галактик, но эта реально чудовищная. И мы не знаем, почему она такая", – честно призналась одна из авторов публикации.

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Группа ученых предположила, что событие вызвано активным ядром галактики (active galactic nucleus, AGN), которая проходит высокоэнергетическую фазу. Когда произошла вспышка, она прорвала дыру беспрецедентного масштаба в окружающей плазме. Для создания такой полости потребовалось около 5×1054 джоулей. Для сравнения: суммарное энергопотребление человечества - примерно 6×1020 джоулей.

Большой взрыв - это общепринятая космологическая модель развития Вселенной, точка начала ее расширения примерно 13,799±0,021 млрд лет назад. До него Вселенная якобы была в состоянии сингулярности с температурой ~1032 К и плотностью около 1093 г/см³.

"В некотором смысле этот взрыв похож на то, как произошло извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980-м, когда была оторвана вершина горы, - говорит руководитель исследования Симона Джацинтуччи из военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне. - Ключевое отличие в том, что в "кратер" тут можно было бы вместить 15 галактик Млечный Путь".