Катаклизм. Как черная дыра растягивает и разрывает звезду: видео

Космический телескоп TESS впервые в истории наблюдал событие приливного разрушения (TDE, tidal disruption event), когда черная дыра разрывает оказавшуюся поблизости звезду, и фрагменты звездной материи в итоге образовывают аккреционный диск вокруг черной дыры. Схематично NASA показало это в ролике.

Открытие на расстоянии 375 млн световых лет в созвездии Летучая Рыба сделано при помощью глобальной сети роботелескопов ASAS-SN: уведомление о вспышке появилось 29 января.

Разрушительное событие, названное ASASSN-19bt, порождено взаимодействием черной дыры весом около 6 млн солнечных масс в центре галактики 2MASX J07001137-6602251, и звезды габаритами примерно как Солнце.

Вчера NASA показало визуализацию искривленного мира черной дыры: смотрите "мозголомное" видео.

Справка. TDE являются одними из самых мощных катаклизмов в наблюдаемой Вселенной: при вспышках высвобождается огромная энергия. В зависимости от разных факторов (размер звезды, черной дыры, дистанция между ними, скорости сближения, прочее), сверхмассивная черная дыра может либо "поглотить" объект, либо разрушить его с приближением к горизонту событий. Во втором случае звезда претерпевает спагеттификацию - растягивание из-за чудовищной гравитации. Ученые полагают, что события уровня ASASSN-15lh и PS1-10adi могут быть следствием TDE. За всю историю астрономии удалось наблюдать последствия лишь 40 таких событий.

10 апреля 2019 года ученым впервые показали "фото" черной дыры - сверхмассивного коллапсара в галактике Messier 87.

Смотрите схему: Загадочный радиовсплеск удивил ученых, изучающих галактики