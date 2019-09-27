Катаклизм. Как черная дыра растягивает и разрывает звезду: видео

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Ученым удалось зафиксировать чрезвычайно редкое событие, которое происходят раз в 10—100 тысяч лет в галактике наших размеров

Космический телескоп TESS впервые в истории наблюдал событие приливного разрушения (TDE, tidal disruption event), когда черная дыра разрывает оказавшуюся поблизости звезду, и фрагменты звездной материи в итоге образовывают аккреционный диск вокруг черной дыры. Схематично NASA показало это в ролике.

Открытие на расстоянии 375 млн световых лет в созвездии Летучая Рыба сделано при помощью глобальной сети роботелескопов ASAS-SN: уведомление о вспышке появилось 29 января.

Разрушительное событие, названное ASASSN-19bt, порождено взаимодействием черной дыры весом около 6 млн солнечных масс в центре галактики 2MASX J07001137-6602251, и звезды габаритами примерно как Солнце.

Вчера NASA показало визуализацию искривленного мира черной дыры: смотрите "мозголомное" видео.

Справка. TDE являются одними из самых мощных катаклизмов в наблюдаемой Вселенной: при вспышках высвобождается огромная энергия. В зависимости от разных факторов (размер звезды, черной дыры, дистанция между ними, скорости сближения, прочее), сверхмассивная черная дыра может либо "поглотить" объект, либо разрушить его с приближением к горизонту событий. Во втором случае звезда претерпевает спагеттификацию - растягивание из-за чудовищной гравитации. Ученые полагают, что события уровня ASASSN-15lh и PS1-10adi могут быть следствием TDE. За всю историю астрономии удалось наблюдать последствия лишь 40 таких событий.

Смотрите схему: Загадочный радиовсплеск удивил ученых, изучающих галактики

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Теги: космос, звезда, черная дыра
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