Загадочный радиовсплеск удивил ученых, изучающих галактики: схема

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Вспышка космического радиоизлучения прошла через толщу галактического гало чужой галактики почти без деформации сигнала. Астрономы чешут в затылке.

Ученые коллаборации ESO выяснили, что галактическое гало, которое простирается далеко за пределы светящейся части галактики (где концентрируются звезды), обладает неожиданно низкой плотностью и слабым магнитным полем. Об этом они узнали, отследив прохождение быстрого радиовсплеска (FBR) через эту область с горячим диффузным газом и темной материей.

В ноябре 2018 года радиотелескоп в Австралии зафиксировал FRB 181112, состоящий из нескольких импульсов длительностью каждый менее 40 микросекунд: радиоимпульсы на пути к Земле прошли сквозь гало массивной галактики.

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"Наподобие дрожащего воздуха в жаркий солнечный день, протяженная "атмосфера" галактики должна была бы деформировать сигнал. Но вместо этого мы приняли столь неискаженный и четкий импульс, что в нем вообще не присутствует никаких признаков прохождения сквозь газ", - недоумевают астрономы.

Прохождение сквозь более плотную среду растянуло бы радиосигнал во времени. То есть, плотность газа в гало должна быть менее 1 атома на 10 куб. см (около нескольких сотен атомов в объеме детского воздушного шарика), а его магнитное поле - в миллиард раз слабее магнита на холодильнике.

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Возможно, "это просто необычная галактика", решили ученые, и сейчас собираются исследовать аналогичные случаи с другими звездными системами.

Справка. FRB – сигналы, поступающие от неизвестных источников в глубоком космосе. Впервые зафиксированы в 2007 году. С того времени еще несколько десятков подобных вспышек были задокументированы. Считается, что FRB - последствия событий с выбросом большого количества энергии, они длятся несколько миллисекунд и почти никогда не повторяются.

  • Масса гало составляет большую часть массы галактики, чем звезды, но его очень трудно исследовать.
  • Гало обычно в 10 раз больше, чем поперечник галактики.
  • Постепенно падая к центру галактики, газ из гало служит стройматериалом для звездообразования.

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Теги: космос, галактика, eso, радиосигнал, гало, радиовсплеск
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