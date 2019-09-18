230 лет назад около Сатурна нашли "Звезду смерти": фото

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Удар, образовавший кратер Гершель, почти расколол Мимас: на другой стороне спутника видны трещины, которые, возможно, образованы ударными волнами

230 лет назад британский астроном Уильям Гершель открыл самый близкий к Сатурну спутник, назвав его Мимасом. Этот космический объект стал более известным после выхода на экраны киноэпопеи "Звездные войны", потому как внешним видом напоминает боевую станцию "Звезда смерти".

Впервые человечество дотянулось до Мимаса 40 лет назад: в сентябре 1979 года зонд Pioneer 11 приблизился к спутнику на расстояние в 104 000 км, а 1980-м Voyager 1 прошел мимо на дистанции 88 500 км. С 2005 года спутник исследовал зонд Cassini.

Читайте также: На Энцеладе нашли сложную органику

Мимас находится на расстоянии примерно 185 000 км от центра Сатурна и делает полный оборот вокруг планеты за 22 ч 37 мин.

Фото выше: пресс-служба NASA

Самая главная отличительная черта Мимаса - огромный ударный кратер, названный Гершелем в честь первооткрывателя спутника. Его диаметр - до 140 км, что практически составляет треть диаметра Мимаса. Высота стен кратера - почти пять километров, наибольшая глубина - около 10 км, а центральный пик возвышается над дном на шесть километров.

Смотрите также: Ученые-астрофизики обнаружили "звезду смерти"

Спутник, который состоит в основном из водяного льда с небольшими вкраплениями камней, слишком мал (416×393×381 км), чтобы поддерживать шаровидную форму: его длинная ось на 9% превышает короткую. Это самое маленькое из известных космических тел с округлой формы из-за своей гравитации.

Нажмите, чтобы увеличить (фото - пресс-служба NASA):

То, что Мимас, находясь так близко от гигантской планеты, полностью заморожен, до сих пор загадка для ученых.

На Мимасе гораздо сильнее приливный нагрев недр, чем на следующем спутнике Сатурна Энцеладе. И при этом на последнем замечены водяные гейзеры. Такой парадокс получил название "Тест Мимаса": все, кто предлагает объяснение, почему на Энцеладе есть жидкая вода, должны также объяснить, почему Мимас заморожен.

Смотрите также: NASA запустит на Титан трехметровую "Стрекозу" за $1 млрд: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: космос, сатурн, звездные войны, мимас
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Париже тестируют летающее такси: видео
В Париже тестируют летающее такси: видео
В Аргентине жители спасали выброшенных на берег косаток: видео
В Аргентине жители спасали выброшенных на берег косаток: видео
230 лет назад около Сатурна нашли "Звезду смерти": фото
230 лет назад около Сатурна нашли "Звезду смерти": фото
Мнение Саудовские проблемы, или Топливный тест для новой власти
Не Косюку и Бахматюку. Кому достанутся аграрные госденьги в 2020
Мнение Не Косюку и Бахматюку. Кому достанутся аграрные госденьги в 2020
Фермерам помогут купить землю. Что рассказал замминистра Высоцкий
Продовольствие Фермерам помогут купить землю. Что рассказал замминистра Высоцкий
Популярное
фото/видео
В Аргентине жители спасали выброшенных на берег косаток: видео
В Аргентине жители спасали выброшенных на берег косаток: видео
230 лет назад около Сатурна нашли "Звезду смерти": фото
230 лет назад около Сатурна нашли "Звезду смерти": фото 09:03
Футбол. ЛЧ. "Шахтер" vs "Ман Сити": где и когда смотреть - видео
Футбол. ЛЧ. "Шахтер" vs "Ман Сити": где и когда смотреть - видео 07:07
Футбол. Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов: видео
Футбол. Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов: видео 17.09.19, 20:42
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 