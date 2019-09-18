230 лет назад около Сатурна нашли "Звезду смерти": фото

230 лет назад британский астроном Уильям Гершель открыл самый близкий к Сатурну спутник, назвав его Мимасом. Этот космический объект стал более известным после выхода на экраны киноэпопеи "Звездные войны", потому как внешним видом напоминает боевую станцию "Звезда смерти".

Впервые человечество дотянулось до Мимаса 40 лет назад: в сентябре 1979 года зонд Pioneer 11 приблизился к спутнику на расстояние в 104 000 км, а 1980-м Voyager 1 прошел мимо на дистанции 88 500 км. С 2005 года спутник исследовал зонд Cassini.

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Мимас находится на расстоянии примерно 185 000 км от центра Сатурна и делает полный оборот вокруг планеты за 22 ч 37 мин.

Фото выше: пресс-служба NASA

Самая главная отличительная черта Мимаса - огромный ударный кратер, названный Гершелем в честь первооткрывателя спутника. Его диаметр - до 140 км, что практически составляет треть диаметра Мимаса. Высота стен кратера - почти пять километров, наибольшая глубина - около 10 км, а центральный пик возвышается над дном на шесть километров.

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Спутник, который состоит в основном из водяного льда с небольшими вкраплениями камней, слишком мал (416×393×381 км), чтобы поддерживать шаровидную форму: его длинная ось на 9% превышает короткую. Это самое маленькое из известных космических тел с округлой формы из-за своей гравитации.

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То, что Мимас, находясь так близко от гигантской планеты, полностью заморожен, до сих пор загадка для ученых.

На Мимасе гораздо сильнее приливный нагрев недр, чем на следующем спутнике Сатурна Энцеладе. И при этом на последнем замечены водяные гейзеры. Такой парадокс получил название "Тест Мимаса": все, кто предлагает объяснение, почему на Энцеладе есть жидкая вода, должны также объяснить, почему Мимас заморожен.

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