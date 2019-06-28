NASA запустит на Титан трехметровую "Стрекозу" за $1 млрд: видео

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NASA объявило о намерении отправить новую миссию на спутник Сатурна

NASA вчера, 27 июня, объявило в  о намерении снарядить в 2026 году новую миссию класса New Frontiers под названием Dragonfly ("Стрекоза") к Титану - гигантскому спутнику Сатурна. Аппарат будет летать в небе Титана, на поверхности которого, возможно, существует жизнь.

Посадку на поверхность Титана аппарат, как рассчитывают в агентстве, восемью годами позже. Затем зонд в течение двух лет будет исследовать поверхность планеты диаметром 5150 километров. В общей сложности Dragonfly на Титане должен преодолеть расстояние около 180 километров.

Зонд будет оснащен небольшим радиоизотопным источником энергии, подобно тому, который имеет Curiosity или New Horizons.

Стоимость миссии, включая запуск, превысит $1 млрд.

Титан - единственное небесное тело Солнечной системы, кроме Земли, на поверхности которого обнаружены стабильные озера и моря из вещества, находящегося в жидком состоянии. Однако это не вода, а углеводороды (метан и этан).

Ранее сообщалось, что Curiosity обнаружил высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете. На Земле метан в основном выделяют живые организмы.С другой стороны, метан может также образовываться в результате геотермальных реакций без их участия. 

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Теги: nasa, наука, космос, видео, сатурн, титан, Dragonfly
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