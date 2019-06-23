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23.06.2019, 15:40

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе - Фото
Фото: pixabay.com

NASA Curiosity обнаружил на Марсе метан - газ, который на Земле выделяют в основном живые организмы

Марсоход NASA Curiosity обнаружил высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете. Об этом пишет The New York Times.

На Земле метан в основном выделяют живые организмы.

В марсианском воздухе молекулы метана разрушились бы за несколько веков. Это может означать, что газ появился на Марсе относительно недавно.

С другой стороны, метан может также образовываться в результате геотермальных реакций без участия живых организмов. Газ мог выходить и из разломов на поверхности Марса и сохраняться на планете миллионы лет.

10 июня NASA запустило на YouTube прямой эфир сборки марсохода Mars 2020. Видео с онлайн-камеры транслируется из стерильной комнаты с названием Seeing 2020 круглосуточно.

Напомним, старт миссии Марс-2020 намечен на июль 2020 года. В направлении Красной планеты отправится ракета Atlas V-541 с марсоходом Mars 2020, оснащенным 23 камерами и набором инструментов для научных исследований. Задача Mars 2020 - поиск следов микроорганизмов, а также различные типов пород. Кроме того, Mars 2020 проведет исследования для будущей высадки на планете людей.

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Теги: nasa, космос, Марс, наука
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