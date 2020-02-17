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В центре Галактики увидели странные движения. Ученые в недоумении

В центре Галактики увидели странные движения. Ученые в недоумении - Фото
Центральный район нашей галактики (фото - пресс-служба NASA)
17.02.2020, 15:59

Динамику объектов недалеко от центра Млечного Пути пока что лучше всего объясняет модель "пассивной" черной дыры промежуточной массы. Но ее не видно.

В центральной части нашей галактики замечены аномальные движения "облаков" газа: это может указывать на наличие там загадочного объекта - черной дыры промежуточного класса. Их существование не доказано, пишет со ссылкой на публикацию исследования японцев в The Astrophysical Journal сайт ScienceAlert.

Газопылевое облако HCN-0.085-0.094 там вращается вокруг чего-то с расчетной массой около 10 000 солнечных масс. Самого объекта не видно. 

СПРАВКА. Черная дыра - область пространства-времени с настолько сильным гравитационным притяжением, что покинуть ее не могут даже кванты света. Ее невозможно увидеть: черная дыра ничего не излучает (кроме, возможно, гипотетического излучения Хокинга). На ее существование указывает влияние, которые она может оказать на близлежащие объекты.

Сейчас науке известно о черных дырах либо "мизерной" массы - как несколько десятков Солнц, либо о сверхмассивных (от 100 000 солнечных масс и выше) - тех, которые расположены преимущественно в центрах галактик. Черные дыры с массой от 1000 до 100 000 масс Солнца пока не обнаружены, и часть ученых считает, что их и не бывает.

Загадочный объект в этом регионе Галактики - уже пятый кандидат в промежуточные черные дыры, обнаруженный за последние годы.

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наука космос исследование галактика млечный путь черная дыра
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