Найдена ультрамассивная галактика: она мертвая, почему - не знают

Скопление галактик (иллюстративное фото - пресс-служба NASA)

Международная группа астрономов во главе со специалистами из Университета Калифорнии в Риверсайде открыла загадочную огромную галактику: с момента рождения около 13 млрд лет назад она экстремально быстро формировала звезды, а затем вдруг "умерла". Почему это произошло, ученые не знают, о чем пишут в пресс-релизе.

Звездное скопление XMM-2599 зародилось на заре Вселенной (по современным представлениям, ее возраст составляет 13,8 млрд лет, - ред.) и спустя 2 млрд лет после Большого взрыва его масса была более 300 млрд солнечных. Основное количество звезд в галактике появилось в первый миллиард лет: на пике активности она за год формировала в 1000 раз больше светил, чем наш нынешний Млечный Путь.

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Затем, "всего" через 800 млн лет, в юном возрасте 1,8 млрд лет, ХMM-2599 стала неактивной - и именно такой мы ее можем наблюдать сейчас.

Возможная эволюция XMM-2599:

Ученые пока не понимают, что было причиной прекращения яростного звездообразования, и во что XMM-2599 превратилась за прошедшие 11,7 млрд лет. Астрономы предполагают, что за это время XMM-2599 стала одной из самой ярких и массивных кластерных галактик в локальной Вселенной.

Высказываются версии, что "смерть" галактики была связана либо с дефицитом вещества для новых звезд, либо с тем, что проснулась ее центральная черная дыра.

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