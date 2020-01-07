Астрономы увидели рекордно далекую группу ранних галактик: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые видят звездные системы группы EGS77 такими, какими они были всего через 680 млн лет после Большого взрыва

Обнаружена рекордно удаленная от нас группа галактик: трио звездных скоплений, получившее названия EGS77, датируется тем временем, когда Вселенной было примерно 680 млн лет - это всего около 5% ее нынешнего возраста в 13,8 млрд лет. Как пишет NASA, об этом говорится в докладе международной команды астрономов на встрече Американского астрономического общества.

"Молодая Вселенная была заполнена атомами водорода, которые настолько ослабляют ультрафиолетовое излучение, что блокируют видимость ранних галактик. EGS77 - первая галактическая группа, которую мы "поймали" из-за рассеивания этого космического тумана", - заявили астрономы.

Читайте также: "Завтрак" черных дыр на заре Вселенной: ученые раскрыли загадку

В NASA уточнили: науке известны более отдаленные отдельные галактики, однако EGS77 - самая дальняя на сегодняшний день группа галактик с конкретными длинами волн дальнего УФ-диапазона, "проявившаяся" при реионизации.

В своей самой ранней фазе Вселенная была светящейся плазмой частиц - электронов, протонов, атомных ядер и света. Атомы еще не существовали. Вселенная находилась в ионизированном состоянии, похожем на газ внутри неоновой лампы или флуоресцентной трубки. После того как она расширилась и остыла примерно за 380 000 лет, электроны и протоны объединились в первые атомы, причем более 90% из них составил водород.

Сотни миллионов лет спустя из водорода сформировались первые звезды и галактики. Но присутствие этого газа создает проблемы для обнаружения галактик в ранней Вселенной: его атомы легко поглощают и тут же излучают дальний ультрафиолетовый свет, известный как альфа-излучение Лимана с длиной волны 121,6 нм.

Смотрите видео: Маск отправил в космос новую порцию интернет-спутников

Отправить:
Распечатать:
Теги: рекорд, космос, галактика, вселенная, EGS77
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Астрономы увидели рекордно далекую группу ранних галактик: видео
Астрономы увидели рекордно далекую группу ранних галактик: видео
В Иране хоронили Сулеймани - задавили десятки людей: видео
В Иране хоронили Сулеймани - задавили десятки людей: видео
Маск отправил в космос новую порцию интернет-спутников: видео
Маск отправил в космос новую порцию интернет-спутников: видео
Экономика Зеленский призвал Оман участвовать в приватизации в Украине
Наследие Уляны:80 главных советов Супрун, как быть здоровым (статья от 19.09.19)
Экономика Наследие Уляны:80 главных советов Супрун, как быть здоровым (статья от 19.09.19)
Россия возобновила поставки нефти в Беларусь
ТЭК Россия возобновила поставки нефти в Беларусь
Популярное
фото/видео
Астрономы увидели рекордно далекую группу ранних галактик: видео
Астрономы увидели рекордно далекую группу ранних галактик: видео
В Иране хоронили Сулеймани - задавили десятки людей: видео
В Иране хоронили Сулеймани - задавили десятки людей: видео 13:49
Маск отправил в космос новую порцию интернет-спутников: видео
Маск отправил в космос новую порцию интернет-спутников: видео 07:17
В объятой пожарами Австралии пошел дождь: видео
В объятой пожарами Австралии пошел дождь: видео 06.01.20, 19:25
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 