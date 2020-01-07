Астрономы увидели рекордно далекую группу ранних галактик: видео

Обнаружена рекордно удаленная от нас группа галактик: трио звездных скоплений, получившее названия EGS77, датируется тем временем, когда Вселенной было примерно 680 млн лет - это всего около 5% ее нынешнего возраста в 13,8 млрд лет. Как пишет NASA, об этом говорится в докладе международной команды астрономов на встрече Американского астрономического общества.

"Молодая Вселенная была заполнена атомами водорода, которые настолько ослабляют ультрафиолетовое излучение, что блокируют видимость ранних галактик. EGS77 - первая галактическая группа, которую мы "поймали" из-за рассеивания этого космического тумана", - заявили астрономы.

Читайте также: "Завтрак" черных дыр на заре Вселенной: ученые раскрыли загадку

В NASA уточнили: науке известны более отдаленные отдельные галактики, однако EGS77 - самая дальняя на сегодняшний день группа галактик с конкретными длинами волн дальнего УФ-диапазона, "проявившаяся" при реионизации.

В своей самой ранней фазе Вселенная была светящейся плазмой частиц - электронов, протонов, атомных ядер и света. Атомы еще не существовали. Вселенная находилась в ионизированном состоянии, похожем на газ внутри неоновой лампы или флуоресцентной трубки. После того как она расширилась и остыла примерно за 380 000 лет, электроны и протоны объединились в первые атомы, причем более 90% из них составил водород.

Сотни миллионов лет спустя из водорода сформировались первые звезды и галактики. Но присутствие этого газа создает проблемы для обнаружения галактик в ранней Вселенной: его атомы легко поглощают и тут же излучают дальний ультрафиолетовый свет, известный как альфа-излучение Лимана с длиной волны 121,6 нм.

Смотрите видео: Маск отправил в космос новую порцию интернет-спутников