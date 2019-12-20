"Завтрак" черных дыр на заре Вселенной: ученые раскрыли загадку

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Астрономы использовали приемник MUSE на Очень Большом Телескопе в чилийской пустыне Атакама - и, вероятно, поняли, откуда черные дыры брали "провизию"

Долгое времени ученые пытались понять, как сверхмассивные черные дыры (СЧД) смогли стать такими на рассвете Вселенной: астрономы просто не знали, чем эти космические объекты питались в первый миллиард лет после Большого взрыва. Теперь ответ, возможно, получен, пишет пресс-служба ESO.

Сотрудники Института астрономии Макса Планка в ФРГ "увидели" слабое свечение скоплений холодного, плотного и газообразного водорода вокруг 12 квазаров в наиболее ранних галактиках во Вселенной.

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Эти газовые гало, которые простираются на 100 000 световых лет от СЧД с массами в миллиарды солнечных масс, и являются теми самыми запасами "питания" во времена Космического рассвета, а также запасами вещества для интенсивного звездообразования, считают астрономы.

Объект на снимке наблюдается таким, каким был 12,8 млрд лет назад: тогда "новорожденной" Вселенной было всего примерно 870 млн лет (нажмите, чтобы увеличить):

На картинке более старое изображение слияния галактик (оранжевое) наложено на замеченное гало водорода (голубое).

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Квазары - крайне яркие объекты, чудовищное энерговыделение которых обеспечивается СЧД в центрах массивных галактик.

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Теги: космос, галактика, черная дыра
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