"Завтрак" черных дыр на заре Вселенной: ученые раскрыли загадку

Долгое времени ученые пытались понять, как сверхмассивные черные дыры (СЧД) смогли стать такими на рассвете Вселенной: астрономы просто не знали, чем эти космические объекты питались в первый миллиард лет после Большого взрыва. Теперь ответ, возможно, получен, пишет пресс-служба ESO.

Сотрудники Института астрономии Макса Планка в ФРГ "увидели" слабое свечение скоплений холодного, плотного и газообразного водорода вокруг 12 квазаров в наиболее ранних галактиках во Вселенной.

Смотрите видео: Катаклизм. Как черная дыра растягивает и разрывает звезду

Эти газовые гало, которые простираются на 100 000 световых лет от СЧД с массами в миллиарды солнечных масс, и являются теми самыми запасами "питания" во времена Космического рассвета, а также запасами вещества для интенсивного звездообразования, считают астрономы.

Объект на снимке наблюдается таким, каким был 12,8 млрд лет назад: тогда "новорожденной" Вселенной было всего примерно 870 млн лет (нажмите, чтобы увеличить):

На картинке более старое изображение слияния галактик (оранжевое) наложено на замеченное гало водорода (голубое).

Смотрите видео: Ученые заметили "трехразовое горячее питание" черной дыры

Квазары - крайне яркие объекты, чудовищное энерговыделение которых обеспечивается СЧД в центрах массивных галактик.