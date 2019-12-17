Сделан сверхподробный снимок центра Млечного Пути: фото и видео

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Благодаря инфракрасной камере HAWK-I получено четкое изображение центральной части нашей галактики - сквозь облака закрывающей ее пыли

Очень Большой Телескоп (VLT) с высоким разрешением сфотографировал центральную часть нашей галактики Млечный Путь. Ученые выяснили, что древняя вспышка звездообразования там была столь мощной, что в результате нее произошло более сотни тысяч взрывов сверхновых, пишет пресс-служба ESO.

"Мы обнаружили, что звездообразование здесь не было непрерывным, что расходится с принятой до сих пор точкой зрения”, -- пишут астрофизики.

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Оригинальное фото с разрешением 40303x17463 пикселей "весит" 1,5 Гб. Скачать его. Снимок имеет угловое разрешение всего 0,2 секунды дуги. Это примерно эквивалентно углу, под которым из Киева можно было бы различить футбольный мяч в Хмельницком - на расстоянии около 300 км.

Зум к "сердцу" Галактики:

Примерно 80% звезд центра Галактики образовалось в самом начальном периоде ее существования - от 13,5 до 8 млрд лет назад. После этого прошло примерно 6 млрд лет, когда звезд рождалось очень мало.

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Но затем около 1 млрд лет назад произошла мощнейшая вспышка звездообразования: менее чем за 100 млн лет в центре Галактики образовалось множество звезд, общая масса которых, возможно, достигла нескольких десятков миллионов Солнц.

Центральная область Млечного Пути в видимых лучах и в ближнем инфракрасном свете:

Сейчас в Млечном Пути темп формирования звезд составляет одну-две солнечных массы в год.

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Теги: космос, галактика, eso, VLT
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