Ученые показали, как белый карлик испаряет ледяную планету: видео

Группа астроновов впервые нашла доказательства существования гигантской планеты у белого карлика: это в 1500 световых годах от нас в созвездии Рака. Об открытии сообщила Европейская Южная Обсерватория.

После изучения около 7000 белых карликов одна звезда – WDJ0914+1914 – оказалась непохожей на другие. Ученые нашли в ее спектре следы химэлементов (водород, кислород и сера) в таких количествах, какие никогда ранее у белых карликов не наблюдались.

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Они уверены: планета (минимум двое больше своего светила) за 10 земных дней обращается вокруг горячего белого карлика (его температура поверхности – 28 000 градусов Цельсия, впятеро горячее Солнца), испаряется и образует вокруг звезды аккреционный газовый диск. Ежесекундно звезда "сосет" 3000 тонн газа с планеты.

Количества этих элементов похожи на те, что обнаруживаются в глубоких слоях атмосферы гигантских ледяных планет вроде Нептуна и Урана. То есть, если бы такая планета была недалеко от белого карлика, его ультрафиолетовое излучение срывало бы ее внешнюю атмосферу - и часть этого газа образовала бы вращающийся диск.

Солнцеподобные звезды сжигают в своих недрах водород, а когда он заканчивается, раздуваются в сотни раз и превращаются в красные гиганты, чьи внешние оболочки поглощают ближайшие планеты. В случае Солнечной системы такая судьба постигнет Меркурий, Венеру и даже Землю: примерно через 5 млрд лет они сгорят. Затем красные гиганты сбрасывают в пространство внешние слои атмосфер - и остаются только выгоревшие ядра: белые карлики.

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