Обнаружена черная дыра, существование которой "невозможно"

Черная дыра (иллюстрация — пресс-служба NASA)

Всего в 15 000 световых лет от Земли китайские астрономы обнаружили черную дыру с массой в 68 раз больше солнечной. Это противоречит нынешним представлениям науки, пишут они в журнале Nature.

Современная астрофизика считает, что верхний порог для черных дыр, которые были порождены в результате коллапса крупных звезд, - не выше 20 масс Солнца. Обнаружение объекта LB-1 стало сюрпризом.

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"Очень массивные звезды в нашей Галактике под конец своего существования теряют большую часть газа: на их месте не остается такой огромный остаток массы", – сказал профессор Цзифэн Лю.

У многих черных дыр нет аккреционного диска раскаленного газа, потому обнаружить их можно лишь с помощью измерений скорости движения звезды-компаньона или ближайших звезд. И в самом деле, была обнаружена "обычная" звезда в восемь раз массивнее Солнца с оборотом в 79 земных суток - составная часть бинарной системы. Второй частью оказалась невидимая LB-1.

Китайцы предложили ряд теорий. Например: огромный размер LB-1 говорит о том, что она была сформирована из коллапса двух и больше звезд, и, вообще, это могут быть две черные дыры, вращающиеся рядом. Еще одна: объект порожден из "обратной сверхновой": это когда сверхновая при взрыве выбрасывает материал, а часть его затем падает обратно. Такие объекты еще не обнаружены.

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"Объяснение формирования таких массивных черных дыр в среде с высоким содержанием металлов будет чрезвычайно сложным в нынешних теориях звездной эволюции", - резюмировали в Китае.