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Над Кубой впервые за 59 лет полетят американские ракеты

Над Кубой впервые за 59 лет полетят американские ракеты - Фото
Ракета SpaceX Falcon 9 (фото - пресс-служба компании)
29.10.2019, 13:27

Неизвестно, обсуждался ли вопрос с властями Кубы, но весной 2020 года SpaceX запустит Falcon 9 - и ракета пролетит над основным островом страны

После международного скандала в ноябре 1960 года, когда из-за аварии на космической ракете Thor-Ablestar обломки второй ступени упали на Кубу, США перестали использовать для выведения спутников на полярные орбиты "южный коридор" с космодрома в штате Флорида. В марте 2020-го эта трасса снова будет открыта, пишет NASA Space Flight со ссылкой на данные SpaceX и ВВС США.

После инцидента в 1960-м большинство запусков на подобные орбиты перенесли на площадку авиабазы Ванденберг в Калифорнии или на остров Кадьяк у берегов Аляски.

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Небольшая часть "полярных" стартов осталась во Флориде, однако траекторию полета ракет поменяли, чтобы избежать перекрытия Кубы.

Однако, как пишет источник, весной ракета-носитель Falcon 9 забросит на полярную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли SAOCOM 1B (Аргентина) - и стартует она с Канаверала, а траектория полета пройдет над Кубой. Чтобы у кубинских властей было меньше претензий, ракету SpaceX оснастили автоматической системой самоликвидации, если она отклонится от курса.

Интересно. После аварии Thor в 1960-м кубинский лидер Фидель Кастро продал двигатель ракеты СССР, а КНР - системы управления вектором тяги. Такая покупка помогла развитию китайской программы баллистических ракет.

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