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Секретный аппарат США вернулся с рекордной миссии в космосе: фото

Секретный аппарат США вернулся с рекордной миссии в космосе: фото - Фото
Фото: US Air Force/dvidshub.net
28.10.2019, 09:34

Всего за пять космических полетов миниатюрный "шаттл" - ныне единственный многоразовый в мире - пробыл в околоземном пространстве уже 2865 суток

27 октября в 03:51 утра по местному времени на космодроме мыса Канаверал в американском штате Флорида после более чем двух лет пребывания в космосе приземлился экспериментальный беспилотный космоплан X-37B. Об этом известно из пресс-релиза ВВС США.

Его запустили в околоземное пространство 7 сентября 2017 года (смотрите фото и видео) на ракете SpaceX.

Смотрите картинку: Богиня на эмблеме новой лунной программы NASA

Военные США утверждают, что шаттл успешно выполнил поставленные задачи, в том числе вывел на целевые орбиты небольшие спутники. Также на его борту были проведены тесты в исследовательской лаборатории AFRL с экспериментальной электроникой и колебательными теплотрубами.

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Это была уже пятая миссия многоразового X-37B: она обновила рекорд пребывания на орбите - 780 суток.

Орбитальный самолет длиной 8,9 м, размахом крыла 4,5 м, высотой 2,9 м и взлетной массой пять тонн, оборудованный солнечными панелями и Li-Ion-аккумуляторами, создавался под миссии не менее 270 суток на высотах 200-750 км. В грузовой отсек габаритами 2,1×1,2 м можно поместить до 900 кг аппаратуры и материалов.

В шестой раз созданный NASA и Boeing космоплан отправится на орбиту Земли в следующем году. В первый полет он отбыл 22 апреля 2010 года.

В программу X-37B, который способен быстро менять орбиты и маневрировать, входят эксперименты по снижению рисков, разработка концепции операций для многоразовых космических аппаратов и, вероятно, разведка. Подробно назначение и задачи не разглашаются.

Смотрите видео: NASA дало отмашку для исследовательской миссии у Юпитера

Фото: US Air Force/dvidshub.net 

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ВВС США X-37B космос челнок шаттл
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