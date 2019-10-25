NASA показало Артемиду на эмблеме новой лунной программы: фото

Иллюстрация: пресс-служба NASA

Аэрокосмическое управление США, которое надеется в 2024 году снова, спустя десятилетия, отправить астронавтов на поверхность Луны, показало эмблему женской части миссии. Сообщение с разноцветными обоями для десктопа и смартфонов опубликовано на сайте NASA.

"В рамках программы Artemis мы увидим, как первая женщина и следующий мужчина пройдут по поверхности Луны. Будучи носителем факела - в прямом и переносном смысле, - Артемида осветит наш путь к Марсу", - заявили в ведомстве.

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Портрет греческой богини Артемиды изображен игрой светотени в виде полумесяца, черты лица "достаточно абстрактны, чтобы любая женщина могла себя в ней ассоциировать", отметили в NASA.

Справка. NASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа "Артемида" (сестра-близнец бога Аполлона, богиня Луны и охоты в древнегреческой мифологии). Для этого создан новый корабль Orion, строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и проектируется окололунная пересадочная станция Gateway.