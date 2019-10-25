Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

NASA показало Артемиду на эмблеме новой лунной программы: фото

NASA показало Артемиду на эмблеме новой лунной программы: фото - Фото
Иллюстрация: пресс-служба NASA
25.10.2019, 07:31

Мужчины на Луне уже были в рамках программы "Аполлон" в 1960-1970 годах. Новую программу NASA рассматривает как этап подготовки полета на Марс.

Аэрокосмическое управление США, которое надеется в 2024 году снова, спустя десятилетия, отправить астронавтов на поверхность Луны, показало эмблему женской части миссии. Сообщение с разноцветными обоями для десктопа и смартфонов опубликовано на сайте NASA.

"В рамках программы Artemis мы увидим, как первая женщина и следующий мужчина пройдут по поверхности Луны. Будучи носителем факела - в прямом и переносном смысле, - Артемида осветит наш путь к Марсу", - заявили в ведомстве.

Читайте интервью: Директор NASA сообщил примерный год высадки на Марс

Портрет греческой богини Артемиды изображен игрой светотени в виде полумесяца, черты лица "достаточно абстрактны, чтобы любая женщина могла себя в ней ассоциировать", отметили в NASA.

СправкаNASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа "Артемида" (сестра-близнец бога Аполлона, богиня Луны и охоты в древнегреческой мифологии). Для этого создан новый корабль Orion, строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и проектируется окололунная пересадочная станция Gateway.

Напишите нам
nasa Луна космос эмблема Artemis
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 