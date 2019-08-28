Миссия длиной в два года: секретный шаттл США установил рекорд

Секретный космоплан ВВС США X-37B (Фото: EPA)

Секретный космоплан ВВС США Boeing X-37 установил рекорд продолжительности военной миссии в космосе: он находится на орбите Земли уже почти два года, 718 дней. Об этом сообщает CNN.

Американские военные запустили пять беспилотных космопланов X-37B: каждый следующий полет был дольше предыдущего. Представитель ВВС США майор Уильям Рассел сообщил, что у нынешней миссии нет определенной конечной даты: корабль вернется на Землю только после того, как выполнит все задачи.

Цели пребывания X-37B на орбите остаются строго засекреченными. Военные не раскрывают и местоположение космоплана на орбите, и астрономы-любители соревнуются, кому удастся "поймать" его в телескоп.

X-37B - многоразовый космический корабль, который доставляется в космос ракетой-носителем, но самостоятельно приземляется на Землю. Находящийся сейчас на орбите X-37B был выведен в космос в сентябре 2017 года ракетой компании SpaceX Falcon 9 (видео). Предыдущая миссия с участием космоплана этого типа длилась 718 дней и завершилась в мае 2017 года.

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