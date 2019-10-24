NASA дало отмашку для исследовательской миссии у Юпитера – видео

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Пока что ни один зонд научных миссий не посещал так много разных объектов за раз, как предстоит Lucy: семь астероидов

Проект автоматической станции Lucy, которая за 12 лет путешествия должна посетить шесть троянских астероидов и один "нормальный" в районе Юпитера, прошел критическую проверку и, фактически, стал ближе к запуску в октябре 2021 года. Об этом сообщили в Аэрокосмическом управлении США.

Независимые эксперты из NASA и нескольких внешних организаций на базе мощностей Lockheed Martin в штате Колорадо после четырех дней оценки вынесли вердикт: миссию можно переводить на этап производства.

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Троянцы вращаются вокруг Солнца в двух роях: один находится впереди по направлению движения Юпитера, второй - позади планеты. До первого астероида - (52246) Donaldjohanson - станция доберется в апреле 2025 года, затем побывает у четырех троянцев ведущего роя (август-2027, сентябрь-2027, апрель-2028 и ноябрь-2028), после чего зонд направится к двойному троянцу замыкающего роя и будет там в марте 2033 года.

Миссия названа в честь австралопитека Люси, чьи останки найдены в Эфиопии в 1974 году. NASA считасет, что изучение троянцев даст ответы о ранней истории Солнечной системы, формировании планет и других космических тел.

Справка. Lucy разрабатывается по программе NASA "Дискавери" для относительно недорогих миссий: затраты не должны превысить лимит в $450 млн. NASA хочет отправить по этой программе еще одну станцию: Psyche в 2022-м улетит на встречу с металлическим астероидом.

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Теги: nasa, космос, астероид, lucy, троянцы
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