Видео от NASA: полет над поверхностью астероида Бенну

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Специалисты миссии сейчас выбирают место на поверхности Бенну, куда направить зонд для забора образца "грунта"

В отделе сопровождения миссии межпланетной станции OSIRIS-REx, которая вращается около астероида Бенну, показали анимацию, составленную на основе реальных фото и данных лазерного альтиметра OLA.

За время, которое зонд провел у околоземного объекта, он картографировал практически всю его поверхность и составил топографию четырех относительно плоских участков — Osprey, Nightingale, Kingfisher и Sandpiper.

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Именно там, в одной из этих областей, во время спуска к поверхности будут взяты образцы "грунта". Точное место выберут до декабря, а забор образцов состоится во второй половине 2020-го.

8 сентября 2016 года ракета Atlas V компании United Launch Alliance вывела OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) на траекторию к Бенну - углеродному околоземному астероиду спектрального класса В из группы "аполлонов". По форме он похож на астероид Рюгу, около которого сейчас работает японский зонд Hayabusa-2. "Осирис" добрался до него в начале декабря 2018-го.
  • OSIRIS-REx установил около Бенну два рекорда (видео).
  • В марте 2021 года зонд уйдет с орбиты Бенну.
  • Его возвращения ожидают осенью 2023 году: 24 сентября он сбросит на Землю капсулу с пробами грунта.

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Теги: космос, астероид, OSIRIS-REx, Бенну
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