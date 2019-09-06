Видео от NASA: полет над поверхностью астероида Бенну

В отделе сопровождения миссии межпланетной станции OSIRIS-REx, которая вращается около астероида Бенну, показали анимацию, составленную на основе реальных фото и данных лазерного альтиметра OLA.
За время, которое зонд провел у околоземного объекта, он картографировал практически всю его поверхность и составил топографию четырех относительно плоских участков — Osprey, Nightingale, Kingfisher и Sandpiper.
Читайте также: NASA полетит к троянцам
Именно там, в одной из этих областей, во время спуска к поверхности будут взяты образцы "грунта". Точное место выберут до декабря, а забор образцов состоится во второй половине 2020-го.
Смотрите фото: Без Маленького принца. Безжизненные пейзажи Бенну: фото