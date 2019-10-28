Спутник рухнул на ферму в США: видео

Спутник Samsung для космических селфи упал на территорию фермы в городе Мерилл штата Мичиган. Об этом сообщает АВС News.

Около 8:45 утра в субботу Нэнси Вельке и ее муж Дэн готовились выпустить своих лошадей, однако услышали громкий грохот со стороны двора. Женщина выглянула в окно и увидела странный объект, который лежал возле дерева. Подойдя поближе, супруги обнаружили "четырехногий" гудящий и вспыхивающий объект. На устройстве было несколько табличек Samsung, а на боковых сторонах было написано "Space Selfie".

Читайте также: В космосе удалось "вырастить" мясо: видео

В Samsung позже заявили, что это было "запланированное приземление" с использованием парашюта, однако погодные условия внесли свои коррективы.

"Погодные условия привели к ранней мягкой посадке в сельской местности. Никто не пострадал, спутник был изъят. Мы сожалеем о любых неудобствах", - заявил представитель компании.

Справка. Спутник Samsung Europe SpaceSelfie использовался в рамках промокампании "SpaceSelfie", в которой клиенты могут сделать фото в стратосфере с помощью смартфона Galaxy S10 5G. Телефон принимает фото, переданное с Земли, и накладывает его на снимки в режиме реального времени над планетой.

Читайте также: Верховная Рада открыла космос для частных компаний