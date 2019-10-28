Спутник рухнул на ферму в США: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Спутник был предназначен для "космических селфи"

Спутник Samsung для космических селфи упал на территорию фермы в городе Мерилл штата Мичиган. Об этом сообщает АВС News.

Около 8:45 утра в субботу Нэнси Вельке и ее муж Дэн готовились выпустить своих лошадей, однако услышали громкий грохот со стороны двора. Женщина выглянула в окно и увидела странный объект, который лежал возле дерева. Подойдя поближе, супруги обнаружили "четырехногий" гудящий и вспыхивающий объект. На устройстве было несколько табличек Samsung, а на боковых сторонах было написано "Space Selfie".

Читайте также: В космосе удалось "вырастить" мясо: видео

В Samsung позже заявили, что это было "запланированное приземление" с использованием парашюта, однако погодные условия внесли свои коррективы.

"Погодные условия привели к ранней мягкой посадке в сельской местности. Никто не пострадал, спутник был изъят. Мы сожалеем о любых неудобствах", - заявил представитель компании.

Справка. Спутник Samsung Europe SpaceSelfie использовался в рамках промокампании "SpaceSelfie", в которой клиенты могут сделать фото в стратосфере с помощью смартфона Galaxy S10 5G. Телефон принимает фото, переданное с Земли, и накладывает его на снимки в режиме реального времени над планетой.

Читайте также: Верховная Рада открыла космос для частных компаний

Отправить:
Распечатать:
Теги: спутник, космос, ферма, мичиган, космические селфи, Space Selfie
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Спутник рухнул на ферму в США: видео
Спутник рухнул на ферму в США: видео
В центре Харькова сгорел бутик: открыто дело о поджоге – видео
В центре Харькова сгорел бутик: открыто дело о поджоге – видео
Зеленский пришел в НАБУ - видео
Зеленский пришел в НАБУ - видео
Транспорт Лавренюк покидает пост замминистра инфраструктуры
Пятая часть земли – для лошадей. 5 фактов из рейтинга аграрных ГП
Инфографика Пятая часть земли – для лошадей. 5 фактов из рейтинга аграрных ГП
США вернули торговые преференции Украине: детали от Минэкономики
Экономика США вернули торговые преференции Украине: детали от Минэкономики
Популярное
фото/видео
Спутник рухнул на ферму в США: видео
Спутник рухнул на ферму в США: видео
В центре Харькова сгорел бутик: открыто дело о поджоге – видео
В центре Харькова сгорел бутик: открыто дело о поджоге – видео 14:42
Зеленский пришел в НАБУ - видео
Зеленский пришел в НАБУ - видео 13:03
Жутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортаж
Жутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортаж 12:13
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 