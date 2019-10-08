В космосе удалось "вырастить" мясо: видео

На Международной космической станции впервые удалось создать мясо в искусственных условиях. Это сделала израильская пищевая компания Aleph Farms, передает CNN.

Отмечается, Aleph Farms выращивает говяжьи стейки из коровьих клеток, а успешный опыт в космосе - еще один шаг к запустить производство экологически чистого мяса без забоя животных.

Исследователи взяли клетки у коровы, ввели внутрь последних питательные вещества и поместили их в среду, имитирующую внутреннюю оболочку тела коровы. Клетки начали размножаться, в результате чего разрослись их мышечные ткани, постепенно достигнув размера классического стейка.

Таким образом, ученые смогли в искусственных условиях воссоздать естественный процесс регенерации клеток мышц, который действует в теле животного.

В компании Aleph Farms предполагают, что их продукцию будет общедоступна через 3-4 года.

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