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Зеленский предложил Бразилии возобновить космический проект

Зеленский предложил Бразилии возобновить космический проект - Фото
Жаир Болсонару и Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
22.10.2019, 13:21

Президент встретился с бразильским коллегой и обсудил с ним шансы на восстановление Alcântara Cyclone Space по запуску украинских ракет из Бразилии

Во время рабочего визита в Японию президент Владимир Зеленский встретился с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, обсудив с ним перспективы сотрудничества стран в космической отрасли. Об этом пишет пресс-служба главы государства.

Зеленский предложил коллеге из Южной Америки перезапустить совместный космический проект по запуску с космодрома "Алкантара" украинских ракет-носителей.

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Сentro de Lançamento de Alcântara расположен в идеальном для запусков месте - почти на экваторе.

Справка. В 2003 году власти Бразилии и Украины подписали соглашение о запусках ракет Циклон-4. Была создана компания Alcântara Cyclone Space: Бразилия предоставляла космодром/инфраструктуру, Украина создавала ракету. В итоге в 2015-м сотрудничество было разорвано бразильской стороной из-за совокупности причин: технологических проблем и проблем с бизнес-планом, финансированием проекта и прочим. По данным КБ Южное, из-за провала проекта убытки Украины могут превысить $800 млн.

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