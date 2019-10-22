Зеленский предложил Бразилии возобновить космический проект

Жаир Болсонару и Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Во время рабочего визита в Японию президент Владимир Зеленский встретился с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, обсудив с ним перспективы сотрудничества стран в космической отрасли. Об этом пишет пресс-служба главы государства.

Зеленский предложил коллеге из Южной Америки перезапустить совместный космический проект по запуску с космодрома "Алкантара" украинских ракет-носителей.

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Сentro de Lançamento de Alcântara расположен в идеальном для запусков месте - почти на экваторе.

Справка. В 2003 году власти Бразилии и Украины подписали соглашение о запусках ракет Циклон-4. Была создана компания Alcântara Cyclone Space: Бразилия предоставляла космодром/инфраструктуру, Украина создавала ракету. В итоге в 2015-м сотрудничество было разорвано бразильской стороной из-за совокупности причин: технологических проблем и проблем с бизнес-планом, финансированием проекта и прочим. По данным КБ Южное, из-за провала проекта убытки Украины могут превысить $800 млн.

Год назад в Канаде начали создавать проект космодрома для ракет Циклон-М (см. видеоролик). В Днепре тем временем заявили, что будут печатать узлы двигателя ракеты.

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