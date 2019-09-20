Это космос. В Днепре напечатают узлы двигателя ракеты: видео

В Днепре государственное предприятие КБ Южное разработало и изготовило на 3D-принтере смесительную головку для жидкостного ракетного двигателя с дожиганием генераторного газа, который работает на топливной паре "жидкий кислород-керосин". Видео изготовления камеры сгорания ЖРД опубликовано на YouTube-канале Yuzhnoye SDO.

В Южном заявляют, что это конструкторское решение позволит производить части двигателя без специфических и трудоемких технологий - механической обработки и дорогого оснащения.

В конструкции смесителя было 525 деталей.

"Благодаря новой разработанной конструкции, всего лишь в одной детали сформированы тракты генераторного газа, керосина и пускового топлива", - заявляют на предприятии.

Сейчас узел готовят к испытаниям.

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