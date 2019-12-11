Момент разрыва 40-метрового топливного бака ракеты попал на видео

Аэрокосмическое управление США показало последние секунды испытания на прочность прототипа основного топливного бака сверхтяжелой ракеты SLS, которую создают для полетов на Луну и Марс.

"Успех! Инженеры NASA проверили на отказ бак SLS для жидкого водорода: до момента разрыва он выдержал более 260% от нормальной нагрузки", - радуется в Facebook директор NASA Джеймс Брайденстайн.

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Справка. NASA надеется вернуть человека на Луну – и основать там базу: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020-го, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion, самая мощная ракета в истории Space Launch System (SLS) и окололунная пересадочная станция Gateway.

Сегодня в американской пустыне запускают "толстую" ракету: смотрите трансляцию.