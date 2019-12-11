Момент разрыва 40-метрового топливного бака ракеты попал на видео

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Высота водородного бака - около 40 м, диаметр - почти 8,5 м. Резервуар будет вмещать более чем 2000 кубометров жидкого водорода.

Аэрокосмическое управление США показало последние секунды испытания на прочность прототипа основного топливного бака сверхтяжелой ракеты SLS, которую создают для полетов на Луну и Марс.

"Успех! Инженеры NASA проверили на отказ бак SLS для жидкого водорода: до момента разрыва он выдержал более 260% от нормальной нагрузки", - радуется в Facebook директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Смотрите видео: На мысе Канаверал взорвали две огромные пусковые вышки

СправкаNASA надеется вернуть человека на Луну – и основать там базу: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020-го, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion, самая мощная ракета в истории Space Launch System (SLS) и окололунная пересадочная станция Gateway.

Сегодня в американской пустыне запускают "толстую" ракету: смотрите трансляцию.

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Теги: SLS, nasa, космос, ракета, разрыв, Artemis, сопромат, краш-тест
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