Boeing уничтожили громадный водородный бак тяжелой ракеты: фото

Инженеры Аэрокосмического управления США накачали прототип водородного топливного бака будущей сверхтяжелой ракеты SLS до его разрушительного разрыва от запредельного давления. Об этом испытании одной из важнейших деталей носителя на стенде в Центре космических полетов NASA им. Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, пишет пресс-служба Управления.
Потеря устойчивости конструкции произошла, когда давление газообразного азота внутри было более 260% от номинального, причем бак выдерживал такие значения под воздействием гидравлических поршней для сжатия, растяжений и изгиба примерно пять часов.
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"Мы преднамеренно довели бак до крайних пределов и разрушили его, потому как доведение систем до точки отказа дает нам дополнительные данные, которые помогут создавать ракеты с максимальной безопасностью систем", - заявил Нил Отте, главный инженер отделения SLS Stages в Центре.
Разорванный бак (нажмите, чтобы увеличить):
Высота водородного бака, созданного Boeing на заводе NASA в Михуде (Новый Орлеан), - около 40 м, диаметр - почти 8,5 м. Его объем - свыше 2000 кубометров переохлажденного жидкого водорода для восьмиминутного подъема на орбиту.
Справка. NASA надеется вернуть человека на Луну – и основать там базу: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020-го, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion, самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.