В американской пустыне запускают "толстую" ракету: трансляция

Сегодня, 10 декабря в 16:30 по Киеву, компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса планирует запустить к условной границе между атмосферой и космосом — около 100 км — многоразовую ракету-носитель New Shepard.

На борту, помимо коммерческих грузов, будут также тысячи детских рисунков "Клуба будущего".

Капсулу и маршевую ступень ракеты контролируемо и мягко вернут на Землю. По крайней мере, на это расчет.

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New Shepard - система для коммерческих суборбитальных полетов на топливной паре LO/LH, состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты и пассажирской капсулы. Работает полностью автономно: полетом управляют бортовой компьютер, а не пилот или инженеры с земли. Подробнее о New Shepard можно почитать здесь.

Разработка системы начата в 2006 году. Для собственного космодрома компания, которой владеет второй богатейший человек мира Джефф Безос, приобрела 770 кв. км земли в штате Техас. С космических туристов будут брать по $200-300 тысяч за радость 10-минутного полета на суборбитальную высоту.

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