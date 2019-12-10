В американской пустыне запускают "толстую" ракету: трансляция

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18-метровая ракета названа в честь Алана Шепарда — первого астронавта США, который совершил суборбитальный полет. Ее ускоритель летит в шестой раз.

Сегодня, 10 декабря в 16:30 по Киеву, компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса планирует запустить к условной границе между атмосферой и космосом — около 100 км — многоразовую ракету-носитель New Shepard.

На борту, помимо коммерческих грузов, будут также тысячи детских рисунков "Клуба будущего".

Капсулу и маршевую ступень ракеты контролируемо и мягко вернут на Землю. По крайней мере, на это расчет.

Смотрите фото: Boeing уничтожили громадный водородный бак тяжелой ракеты

New Shepard - система для коммерческих суборбитальных полетов на топливной паре LO/LH, состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты и пассажирской капсулы. Работает полностью автономно: полетом управляют бортовой компьютер, а не пилот или инженеры с земли. Подробнее о New Shepard можно почитать здесь.

Разработка системы начата в 2006 году. Для собственного космодрома компания, которой владеет второй богатейший человек мира Джефф Безосприобрела 770 кв. км земли в штате Техас. С космических туристов будут брать по $200-300 тысяч за радость 10-минутного полета на суборбитальную высоту.

Смотрите панораму: Украинские конструкторы показали проект базы на Луне

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Теги: космос, запуск, ракета, джефф безос, blue origin, new shepard
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