Украинские конструкторы показали проект базы на Луне: панорама

Луна (фото - pixabay.com)

Специалисты конструкторского бюро Южное (Днепр) презентовали на международном симпозиуме Moon Village в Токио концептуальный проект научно-экспериментальной базы на Луне. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Украинские конструкторы сформировали вид базы, ее конфигурацию и инфраструктуру, определили сроки эксплуатации на разных стадиях, установили технические характеристики для транспортной системы, которая будет использоваться как для передвижения по Луне, так и для транспортировки астронавтов на Землю.

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