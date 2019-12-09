Украинские конструкторы показали проект базы на Луне: панорама

Специалисты конструкторского бюро Южное (Днепр) презентовали на международном симпозиуме Moon Village в Токио концептуальный проект научно-экспериментальной базы на Луне. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Украинские конструкторы сформировали вид базы, ее конфигурацию и инфраструктуру, определили сроки эксплуатации на разных стадиях, установили технические характеристики для транспортной системы, которая будет использоваться как для передвижения по Луне, так и для транспортировки астронавтов на Землю.
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