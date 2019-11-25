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Как магнитное поле защищает нас от смертоносного Солнца: анимация

Как магнитное поле защищает нас от смертоносного Солнца: анимация - Фото
Скриншот из видеозаписи NASA
25.11.2019, 15:29

Почти вся территория Земли защищена от солнечного ветра, но возле полюсов магнитное поле планеты образует "воронку" - и эти регионы уязвимы

Ученые начинают практическое исследование феномена, при котором солнечный ветер нарушает нормальную работу электроники (искажает спутниковые, радио- и GPS-сигналы) тем сильнее, чем ближе та находится к полюсам Земли. Об этом сообщили в NASA.

Каждую секунду 1,5 млн тонн солнечного материала вылетают из недр светила и уходят в космос на скорости в сотни километров в секунду: этот непрерывный поток плазмы или электрифицированного газа известен как солнечный ветер.

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Благодаря магнитному полю планеты он в основном проходит мимо - кроме полярных участков, "воронок турбулентности" с повышенной плотностью атмосферы, которые обнаружили 15 лет назад.

Ученые запускают три миссии по изучению этого феномена - CREX-2 (Сusp Region Experiment-2), CHI (Cusp Heating Investigation) и ICI-5 (Cusp Irregularities-5).

Аппаратуру запустят на метеорологических ракетах, которые на короткое время выходят в космос на высоту вплоть до 1400 км, и затем быстро падают назад. Одна ракета стартует с материковой Норвегии, две другие - со Шпицбергена. 

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