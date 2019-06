NASA запустит еще две "солнечные" миссии

Иллюстрация: пресс-служба NASA

Аэрокосмическое управление США выбрало две новые миссии, которые изучат Солнце и улучшат наше понимание того, как работает ближайшая к нам звезда и как она динамически воздействует на окружающее пространство. Одна из миссий - PUNCH - изучит, как Солнце направляет частицы и энергию в Солнечную систему, а вторая, TRACERS, - как солнечный ветер влияет на Землю. Об этом пишет пресс-служба NASA.

"Солнце генерирует огромное излияние солнечных частиц, известных как солнечный ветер, которые могут создавать так называемую космическую погоду. Рядом с Землей она воздействует на безопасность астронавтов, радиосвязь, сигналы GPS и электросети" , - пишут в NASA.

Миссия PUNCH (The Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) сосредоточится на внешней атмосфере Солнца - короне, и на том, как она генерирует солнечный ветер. Проект PUNCH состоит из четырех спутников размером с чемодан.

Аппараты будут отслеживать крупные извержения солнечного материала, которые могут сильно влиять на космическую погоду вблизи Земли. Это поможет понять их происхождение и разработать методы прогнозирования таких инцидентов. PUNCH изобразит в реальном времени структуры в солнечной атмосфере, блокируя яркий свет Солнца и исследуя ее гораздо более тусклую атмосферу.

С учетом затрат на запуск, бюджет миссии не превысит $165 млн.

Смотрите также: Европа запустит миссию на перехват кометы извне Солнечной системы

Миссия TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites) будет запущена как дополнительная полезная нагрузка вместе с с аппаратами PUNCH. Два зонда будут отслеживать частицы и поля в области, окружающей полюс Земли, где линии магнитного поля нашей планеты изгибаются к планете. Там поле направляет солнечные частицы от границы между магнитным полем Земли и межпланетным пространством вниз, в атмосферу.

TRACERS изучит, как магнитные поля вокруг Земли взаимодействуют с полями Солнца. Там в процессе магнитного переподключения силовые линии изменяют конфигурацию, отправляя частицы с околосветовыми скоростями.

Магнитное переподключение управляет энергетическими событиями во всей Вселенной, включая выбросы корональной массы и солнечные вспышки на Солнце. Оно же позволяет частицам солнечного ветра проникать в околоземное космическое пространство, влияя там на космическую погоду.

Данные из этой миссии помогут NASA защитить технику и астронавтов. На TRACERS выделят до $115 млн (без учета расходов на запуск).