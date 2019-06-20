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20.06.2019, 06:25

Европа запустит миссию на перехват кометы извне Солнечной системы

Европа запустит миссию на перехват кометы извне Солнечной системы - Фото
Иллюстрация: пресс-служба ESA

От прошлых миссий Comet Interceptor отличается тем, что изучит комету, впервые посетившую внутреннюю часть Солнечной системы

Новой "быстрой" миссией Европейского космического агентства станет перехватчик "новых" комет Comet Interceptor. Об этом пишет пресс-служба ESA.

Зонды ESA посетят комету или иной межзвездный объект на его начальных этапах вхождения во внутренние орбиты Солнечной системы. Вероятно, это будет объект из облака Оорта, которое якобы окружает внешнюю область Солнечной системы.

В проект входят три космических аппарата, которые будут лететь в сцепке все время, но за три недели до прибытия к цели разделятся. Зонды облетят цель и изучат ее с нескольких точек рядом. Будет создан 3D-профиль объекта, аналогичного скитальцу из межзвездного пространства Оумуамуа, который наделал шума среди ученых в прошлом году.

На проектирование и запуск Comet Interceptor отводится не более восьми лет, а стартовая масса зондов не превысит 1000 кг. Эту миссию отправят к пока еще не определенной цели в 2028 году вместе с другой миссией ESA - Ariel (поиск экзопланет).

В ближайшие пять лет американцы надеются доставить астронавтов на южный полюс Луны, чтобы затем закрепиться там и построить базу. Это программа "Артемида". Затем последует новый этап покорения космоса: полет на Марс. Пока NASA думает о других планетах, Европа создает свою орбитальную лабораторию Space Rider (видео).

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Теги: космос, комета, esa, Comet Interceptor
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