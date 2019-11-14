Над термоядерным океаном. Пролет Меркурия по диску Солнца – видео

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Пролет ближайшей к нашему светилу планеты по диску Сонца - когда это видно с Земли - происходит лишь 13 раз за столетие

11 ноября состоялся транзит первой планеты от Солнца Меркурия по визуальному диску нашей звезды. На кадрах, которые опубликовало Аэрокосмическое управление США, видно, как небольшой темный диск планеты (диаметром 4880 км) медленно перемещается слева направо почти по центру диска светила.

Телескоп, при помощи которого сделаны снимки, сшитые в видеоролик, снял действо в экстремально жестком ультрафиолете.

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Справка. Температура поверхности Меркурия, чья масса - менее 0,06% от земной, находится в диапазоне от минус 173°C ночью до +427°C в экваториальных регионах. Полярные области постоянно охлаждены ниже минус 93°С. Год на планете длится всего 88 земных суток. Наименьшее расстояние до Солнца - около 46 млн км.

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Видео: NASA's Goddard Space Flight Center/Genna Duberstein

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Теги: транзит, космос, меркурий
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