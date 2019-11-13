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Далекий астероид переименовали "из-за нацизма" - News Scientist

Далекий астероид переименовали "из-за нацизма" - News Scientist - Фото
Фото: пресс-служба NASA
13.11.2019, 12:15

Астероид на задворках Солнечной системы сначала назвали Ultima Thule - в честь некоего острова на краю обитаемого мира в греческой мифологии

Аэрокосмическое управление США переименовало объект в Солнечной системе якобы из-за ассоциаций прежнего названия с нацизмом. Об этом пишет издание New Scientist.

Речь идет о самом удаленном от Солнца объекте, рядом с которым когда-либо побывал космический аппарат с Земли, - "Ультима Туле".

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Сначала ученые активно использовали это название, но позднее СМИ написали, что слова "Ультима Туле" использовали нацисты в "арийской" пропаганде. В ученой среде началось обсуждение, которое ничем конкретным не закончилось. В итоге NASA вчера, 12 ноября, официально назвало 2014 MU69 "Аррокотом", то есть "Небо" на одном из индейских языков.

Лучший снимок объекта (фото - пресс-служба NASA; нажмите, чтобы увеличить):

1 января 2019 года зонд NASA на скорости 51 000 км/ч промчался в 3500 км от транснептунового астероида 2014 MU69. New Horizons летел к астероиду 13 лет, установив новый рекорд: до сих пор ни один исследовательский космический аппарат не достигал столь отдаленных от Земли объектов.

Справка. 2014 MU69 находится в пояса Койпера - третьем слое Солнечной системы после пояса внутренних планет и пояса внешних, газовых гигантов. Это область от орбиты Нептуна до расстояния около 55 а. е. от светила. Хотя пояс Койпера похож на пояс астероидов, он примерно в 20 раз шире и в 20—200 раз массивнее. Состоит в основном из малых тел, то есть материала, оставшегося после формирования Солнечной системы, которые в основном состоят из летучих веществ - метана, аммиака и воды.

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nasa космос New Horizons пояс койпера Ultima Thule Аррокот
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