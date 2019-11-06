Легендарные космические зонды Voyager вскоре "умрут" среди звезд

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Солнечные батареи на таком удалении от Солнца практически бесполезны: системы запитаны от РИТЭГ. Обогреватели ныне работают на 60% от нормы и меньше.

"Древние" космические зонды NASA - Voyager 1 и Voyager 2 - будут функционировать еще около пяти лет. Такое будущее улетевших за пределы Солнечной системы аппаратов США прогнозирует директор программы научных исследований "Вояджеров" Эд Стоун, пишет Space.com.

По словам физика из Калифорнийского технологического института, из-за постепенного истощения источников энергии на борту зонды постепенно охлаждаются, не в состоянии поддерживать температуру аппаратной части на заданном уровне. Вдобавок к этому электропитание инструментов для исследования и антенн сойдет на нет.

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Стоун уточнил, что на Voyager 1 пока еще работают четыре прибора, а на Voyager 2 - пять, из-за чего он, как ожидается, израсходует всю энергию первым.

Справка. "Вояджеры" запустили в 1977-м с промежутком в две недели для изучения планет-гигантов и периферии Солнечной систем. В конце лета 2012-го, как полагают ученые NASA, Voyager 1 вышел в межзвездную среду (покинул гелиосферу), а Voyager 2 повторил это достижение в ноябре 2018-го.

Первый "Вояджер" считается самым удаленным от Земли зондом: более 22 млрд км. Сигнал в одну сторону идет немногим менее 20 ч (для сравнения - свет Солнца достигает поверхности Земли за 8 мин). Расстояние от Земли и данные с "Вояджеров" в реальном времени можно посмотреть здесь.

Позавчера в NASA заявили, что Voyager 2 передал пакет интересных данных, по которым был сделан вывод, что уровень межзвездной радиации в три-четыре раза превышает тот, который наблюдается внутри гелиосферы. Также по данным ясно, что у гелиосферы нет постоянных границ.

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Теги: nasa, космос, зонд, Voyager 1, Voyager 2
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