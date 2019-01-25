Появилось более детальное фото "Края света" в 6,6 млрд км от нас

Иллюстрация: NASA

В Аэрокосмическом управлении США показали новое, более детальное фото астероида Ultima Thule в поясе Койпера, сделанное зондом New Horizons в минуты максимального сближения с этим объектом.

Достигнута детализация примерно 135 м на 1 пиксель фото.

Реклама

Обе сферы на фото усеяны углублениями, и NASA пока не может сказать, что это: ударные кратеры или же результат других процессов вроде образования карстов/выветривания.

Нажмите, чтобы увеличить:

"Одна из самых впечатляющих деталей — это яркий светлый пояс, разделяющий две сферы", — отметили астрономы.

Так как связь автоматической станции с NASA на таком расстоянии происходит при слабой пропускной способности канала, самые детализированные снимки астероида зонд будет слать на Землю еще очень долго — месяцами. С такого расстояния радиосигнал идет от аппарата в NASA около 6 часов и 9 минут.

Смотрите также: Близкая встреча в глубоком космосе: ролик NASA о "Крае света"

Это конкретное фото было сохранено в памяти New Horizons и отправлено нам 18-19 января, после чего ученые навели его резкость.

Максимальное достигнутое впоследствии сближение зонда c объектом 2014 MU69 — примерно 3500 км. В это время New Horizons летел на скорости более 50,7 тысяч км/ч относительно Ultima Thule.

Сейчас зонд находится в 6,64 млрд км от Земли. Его работа проходит в штатном режиме.

Смотрите также: Появилось яркое видео мягкой посадки ракеты Blue Origin

Беспилотная станция New Horizons летела к астероиду 13 лет, установив новый рекорд: до сих пор ни один исследовательский космический аппарат не достигал столь отдаленных от Земли объектов.

2014 MU69 находится в пояса Койпера - третьем слое Солнечной системы после пояса внутренних планет и пояса внешних, газовых гигантов. Это область от орбиты Нептуна до расстояния около 55 а. е. от светила. Хотя пояс Койпера похож на пояс астероидов, он примерно в 20 раз шире и в 20—200 раз массивнее. Состоит в основном из малых тел, то есть материала, оставшегося после формирования Солнечной системы, которые в основном состоят из летучих веществ - метана, аммиака и воды.