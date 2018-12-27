На Новый год зонд NASA доберется до рекордно далекого объекта

1 января автоматический межпланетный зонд New Horizons пройдет рядом с самым дальним космическим телом, когда-либо непосредственно исследуемом человечеством — объектом 2014 MU69 далеко за орбитой Нептуна. Он известен как Ultima Thule. NASA будет вести прямую трансляцию из центра управления зондом.

В этот день New Horizons будет находиться от Солнца на расстоянии около 43,4 астрономических единиц, то есть примерно в 6,5 млрд км. Радиосигнал до зонда и назад (со скоростью света, 300 тысяч км/сек) добирается с Земли за полдня.

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Сейчас миссия продолжается уже более 4724 суток.

Объект находится в пояса Койпера - третьем слое Солнечной системы после пояса внутренних планет и пояса внешних, газовых гигантов. Это область от орбиты Нептуна до расстояния около 55 а. е. от светила. Хотя пояс Койпера похож на пояс астероидов, он примерно в 20 раз шире и в 20—200 раз массивнее. Состоит в основном из малых тел, то есть материала, оставшегося после формирования Солнечной системы, которые в основном состоят из летучих веществ - метана, аммиака и воды.

Ultima Thule, вероятно, является обломком неправильной формы диаметром 30-40 км, либо парой астероидов.

Сегодня, 27 декабря, командный центр NASA дал финальные команды автоматике зонда, переведя его в режим сближения с Ultima Thule.

Ученые планируют пролет станции в 3500 км от поверхности объекта. Зонд пронесется мимо на скорости более 50 тысяч км/ч и при этом попробует сделать качественные фото. Первые снимки NASA обещает показать уже 2 января.

Поскольку энергии изотопного источника на борту New Horizons должно хватить по меньшей мере до 2026 года, ученые могут продлить миссию станции на еще одно сближение ее с каким-то другим объектом в поясе Койпера. Затем, через 20 лет, зонд выйдет за пределы сферы 100 а.е. от Солнца.

Видео: Launch Pad Astronomy