Близкая встреча в глубоком космосе: ролик NASA о "Крае света"

Специалисты Аэрокосмического управления США составили ролик с астероидом Ultima Thule ("Край света") в поясе Койпера из нескольких фотографий камеры LORRI с приближающегося к объекту зонда New Horizons.

1 января в 07:33 утра по киевскому времени зонд пронесся вблизи (на расстоянии около 3500 км) от Ultima Thule на скорости более 50 тысяч км/ч.

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Период вращения объекта вокруг своей оси - около 16 ч.

Поскольку связь New Horizons с Землей на таком расстоянии происходит при слабой пропускной способности канала, детализированные снимки астероида станция будет передавать в NASA еще многие месяцы.

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Ultima Thule - транснептуновый астероид из пояса Койпера, который находится в 6,5 млрд км от Солнца (от Земли до Солнца приблизительно 150 млн км) и представляет собой обломок неправильной формы в виде снеговика около 33 км в длинной части. Поверхность астероида красная - вероятно, из-за насыщенности углеводородом.

Беспилотная станция New Horizons летела к астероиду 13 лет, установив новый рекорд: до сих пор ни один исследовательский космический аппарат не достигал столь отдаленных от Земли объектов.

Радиосигнал до зонда и назад (со скоростью света, 300 тысяч км/сек) добирается с Земли за полдня.

Объект находится в пояса Койпера - третьем слое Солнечной системы после пояса внутренних планет и пояса внешних, газовых гигантов. Это область от орбиты Нептуна до расстояния около 55 а. е. от светила. Хотя пояс Койпера похож на пояс астероидов, он примерно в 20 раз шире и в 20—200 раз массивнее. Состоит в основном из малых тел, то есть материала, оставшегося после формирования Солнечной системы, которые в основном состоят из летучих веществ - метана, аммиака и воды.

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