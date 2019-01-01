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01.01.2019, 17:50

Зонд NASA добрался до самого далекого объекта в Солнечной системе

Зонд NASA добрался до самого далекого объекта в Солнечной системе - Фото
Астероид Ultima Thule (иллюстрация NASA)

Официально: New Horizons пронесся в 3500 км от Ultima Thule со скоростью около 14,5 км/с и отправил на Землю первые фото далекого астероида

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Зонд NASA New Horizons пролетел мимо самого далекого объекта в Солнечной системе, до которого когда-либо добирались земные аппараты, и отправил на Землю его первые фото, которые покажут буквально через пару часов. Об этом сообщили в NASA на пресс-конференции.

"Мы только что получили сигнал, подтверждающий пролет New Horizons мимо Ultima Thule. Наука поможет нам изучить нашу Солнечную систему", - под аплодисменты заявили в NASA.

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Сразу после подтверждения информации:

Ultima Thule - транснептуновый астероид из пояса Койпера, который находится в 6,5 млрд км от Солнца (от Земли до Солнца приблизительно 150 млн км). Он представляет собой обломок неправильной формы диаметром около 30 км. Также известно, что поверхность астероида красная - вероятно, из-за насыщенности углеводородом.

New Horizons летел к астероиду 13 лет. Первой миссией Горизонтов было изучение Плутона с его естественным спутником Хароном. В дальнейшем аппарат пролетел также мимо Юпитера и успешно выполнил гравитационный маневр в его поле тяготения.

Теперь же Новые Горизонты входят на задворки Солнечной системы - в пояс Койпера, который насыщен “остаточным материалом” от формирования Солнечной системы - по большей части малыми космическими телами, состоящими из метана, аммиака и воды.

Так с Горизонтов выглядел Ultima Thule 31 декабря: 

Отмечается, что данные с зонда до Земли доходят со скоростью всего 1000 бит/с.

В общем миссия New Horizons рассчитана на 15-17 лет.

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Теги: исследование космоса, nasa, New Horizons, Ultima Thule, зонд nasa
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