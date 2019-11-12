Сделайте тише звук. Полет ракеты SpaceX, разные ракурсы – видео

Вчера, 11 ноября, с мыса Канаверал после трехмесячного перерыва была запущена ракета Falcon 9 компании SpaceX. На этот раз она вынесла в околоземное пространство вторую партию из 60 спутников для интернет-проекта Илона Маска Starlink.

По словам главы компании, Falcon 9 вывел в космос рекордную в своей истории полезную нагрузку.

Для запуска впервые использована уже в четвертый раз маршевая ступень, и во второй раз - створки обтекателя (одна или две, не уточняется).

Видео: johnkrausphotos, NASASpaceflight, AmericaSpace, USLaunchReport