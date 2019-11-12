Сделайте тише звук. Полет ракеты SpaceX, разные ракурсы – видео

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Постепенно компания бизнесмена Илона Маска выведет в космос тысячи интернет-спутников, из-за чего наблюдение за звездами с Земли станет проблемным

Вчера, 11 ноября, с мыса Канаверал после трехмесячного перерыва была запущена ракета Falcon 9 компании SpaceX. На этот раз она вынесла в околоземное пространство вторую партию из 60 спутников для интернет-проекта Илона Маска Starlink.

По словам главы компании, Falcon 9 вывел в космос рекордную в своей истории полезную нагрузку.

Для запуска впервые использована уже в четвертый раз маршевая ступень, и во второй раз - створки обтекателя (одна или две, не уточняется).

Видео: johnkrausphotos, NASASpaceflight, AmericaSpace, USLaunchReport

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Теги: Starlink, spacex, falcon 9, космос, запуск, ракета
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