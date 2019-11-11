Ракета SpaceX впервые летит в космос в четвертый раз: трансляция

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К середине 2020-х SpaceX планирует окутать Землю сетью из 12 000 интернет-спутников, но это весьма оптимистичный прогноз при нынешней частоте запусков

Сегодня, 11 ноября в 16:56 дня по киевскому времени, со стартовой площадки SLC-40 на мысе Канаверал запланирован запуск ракеты Falcon 9 со второй партией из 60 мини-спутников для интернет-проекта Илона Маска Starlink (максимальный в истории компании вес полезной нагрузки).

В точке запуска это будет позднее утро - старт должен получиться красочным.

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Примерно через 8 минут и 24 секунды после старта SpaceX хочет мягко посадить ускоритель на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, а через 45 минут морские корабли Ms. Tree и Мs. Chief попытаются поймать в надводные сети обе створки обтекателя.

Все готово:

В этой миссии в четвертый раз используется маршевая ступень: она летала на Iridium-7, SAOCOM-1A и Nusantara Satu. Кроме того, одна из створок обтекателя также не новая — ее использовали на Falcon Heavy в Arabsat-6A и Starlink 1.

Группа спутников будет развернута на высоте 280 км, а после тестов, которые покажут, что с ними все ОК, орбиты за счет собственных ионных (криптоновых) двигателей аппаратов поднимут выше. Со времени запуска первой партии Starlink в мае увеличена пропускная способность аппаратов.

Плотная упаковка:

Справка. Starlink - проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Уже после шести запусков Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х - по всему миру.

В SpaceX уверяют, что после отработки положенного срока аппараты будут самостоятельно уходить с орбиты и на 100% сгорать в атмосфере. SpaceX оценивает затраты на проект примерно в $10 млрд. Они не единственные, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются также OneWeb, Telesat, LeoSat и Project Kuiper.

Смотрите видео: Как выглядит полет Starship в воображении Маска: 115 секунд

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Теги: Starlink, spacex, falcon 9, космос
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