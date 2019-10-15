Как выглядит полет Starship в воображении Маска: 115 секунд видео

Американская компания SpaceX показала на видео, как может выглядеть старт разрабатываемой ими космической системы многоразового использования Starship/Super Heavy, расстыковка маршевой ступени и корабля, а также дозаправка последнего на орбите. Ролик размещен в YouTube компании.

"Starship будет самой мощной ракетой в истории, способной доставить людей на Луну, Марс и дальше", - подписали ролик в SpaceX.

Смотрите видео: Впервые в истории. Зонд-буксир в космосе: как он работает

Параллельно работам в SpaceX, NASA при помощи частных подрядчиков создает также "самую мощную в истории" ракету Space Launch System (SLS) и другие системы для полетов в глубокий космос. В Управлении время от времени c ревностью смотрят на работы SpaceX, там в ответ их троллят.

Справка. В ноябре 2018 года Маск заявил, что новая ракета вместе с кораблем будет носить название Starship, а отдельно огромная маршевая ступень — Super Heavy.

Читайте интервью: Компания из Днепра хочет за 5 лет построить в Украине космодром. Что-что?