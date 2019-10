SpaceX vs NASA. Маск потроллил директора Управления - видео

Глава частной компании SpaceX Илон Маск "подколол" директора NASA Джеймса Брайденстайна в ответ на то, что последний на днях пожурил его за "недостаточный" энтузиазм по лунной программе "Артемида". Ответ оппоненту Маск дал в интервью каналу CNN Business после презентации своего космического корабля Starship.

28 сентября Брайденстайн, комментируя анонс презентации SpaceX, посетовал, что программа коммерческих пилотируемых полетов "на годы отстает от графика", и что Управление "хочет видеть не меньший энтузиазм, сосредоточенный на вложениях американского налогоплательщика".

Когда репортер попросила Маска отреагировать на заявление директора NASA, тот сделал вид, что плохо услышал вопрос и переспросил: "Так он говорил о коммерческих миссиях или SLS?" - после чего засмеялся.

''Jim Bridenstine said, quote, Commercial Crew is years behind schedule & it’s time to deliver. Did you take that ...''



''Did he say Commercial Crew or SLS?''



This is it. The finest burn in history. @elonmusk pic.twitter.com/lvlnzvIXbt