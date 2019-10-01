Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

SpaceX vs NASA. Маск потроллил директора Управления - видео

SpaceX vs NASA. Маск потроллил директора Управления - видео - Фото
Скриншот из видеозаписи CNN Business
01.10.2019, 11:43

Ранее глава SpaceX объявил об амбициозных планах: отправить пару беспилотных кораблей Starship на Марс еще до того, как NASA доставит людей на Луну

Глава частной компании SpaceX Илон Маск "подколол" директора NASA Джеймса Брайденстайна в ответ на то, что последний на днях пожурил его за "недостаточный" энтузиазм по лунной программе "Артемида". Ответ оппоненту Маск дал в интервью каналу CNN Business после презентации своего космического корабля Starship.

28 сентября Брайденстайн, комментируя анонс презентации SpaceX, посетовал, что программа коммерческих пилотируемых полетов "на годы отстает от графика", и что Управление "хочет видеть не меньший энтузиазм, сосредоточенный на вложениях американского налогоплательщика".

Когда репортер попросила Маска отреагировать на заявление директора NASA, тот сделал вид, что плохо услышал вопрос и переспросил: "Так он говорил о коммерческих миссиях или SLS?" - после чего засмеялся.

Таким образом глава SpaceX напомнил, что NASA строит свою сверхтяжелую ракету Space Launch System для доставки людей на Луну и Марс уже второй десяток лет, тогда как свой Starship они собрали за пять месяцев.

СправкаNASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа "Артемида". Для этого создан новый корабль Orion, строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.

Оригинальное видео: CNN Business

Напишите нам
Илон Маск SLS nasa spacex Луна космос Джеймс Брайденстайн Artemis
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 