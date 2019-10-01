SpaceX vs NASA. Маск потроллил директора Управления - видео

Скриншот из видеозаписи CNN Business

Глава частной компании SpaceX Илон Маск "подколол" директора NASA Джеймса Брайденстайна в ответ на то, что последний на днях пожурил его за "недостаточный" энтузиазм по лунной программе "Артемида". Ответ оппоненту Маск дал в интервью каналу CNN Business после презентации своего космического корабля Starship.

28 сентября Брайденстайн, комментируя анонс презентации SpaceX, посетовал, что программа коммерческих пилотируемых полетов "на годы отстает от графика", и что Управление "хочет видеть не меньший энтузиазм, сосредоточенный на вложениях американского налогоплательщика".

Когда репортер попросила Маска отреагировать на заявление директора NASA, тот сделал вид, что плохо услышал вопрос и переспросил: "Так он говорил о коммерческих миссиях или SLS?" - после чего засмеялся.

''Jim Bridenstine said, quote, Commercial Crew is years behind schedule & it’s time to deliver. Did you take that ...''



''Did he say Commercial Crew or SLS?''



This is it. The finest burn in history. @elonmusk pic.twitter.com/lvlnzvIXbt — Viv (@flcnhvy) September 29, 2019

Таким образом глава SpaceX напомнил, что NASA строит свою сверхтяжелую ракету Space Launch System для доставки людей на Луну и Марс уже второй десяток лет, тогда как свой Starship они собрали за пять месяцев.

Справка. NASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа "Артемида". Для этого создан новый корабль Orion, строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.

Оригинальное видео: CNN Business